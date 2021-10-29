В Україні очікується критична ситуація із захворюваністю на коронавірус у найближчі три тижні.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань. За його словами, спад захворюваності на Covid-19 буде у січні 2022 року.

– Найближчі три тижні будуть критичними, після чого хвиля поступово піде на зниження. Спад захворюваності продовжиться, як ми очікуємо, майже до кінця січня. Наступний підйом – березень-квітень 2022 року, – зазначив Кузін.

Санлікар стверджує, що в Україні застосовують механізм адаптивного карантину, який доводить свою ефективність.

Він наголосив, що навіть вакцинованим від коронавірусу людям необхідно дотримувати протиепідеміологічних заходів. Вони мають носити маски, адже такі люди можуть бути переносниками вірусу.

Також він додав, що діти від 12 років також повинні носити маски у громадських місцях та місцях скупчення людей. Що стосується закладів освіти, то учні перших – четвертих класів можуть не використовувати маски. Всі інші – повинні надягати маску на вході і виході з закладу освіти та під час використання загальних приміщень.

Станом на 29 жовтня в Україні зафіксували 26 870 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 9 784 людям, а померли – 648 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (2 164), Одеській (2 156) та Львівській (1 702) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.