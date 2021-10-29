В Украине ожидается критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в ближайшие три недели.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью одному из изданий. По его словам, спад заболеваемости Covid-19 будет в январе 2022 года.

— Ближайшие три недели будут критическими, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем — март-апрель 2022 года, — отметил Кузин.

Санврач утверждает, что в Украине применяют механизм адаптивного карантина, который доказывает свою эффективность.

Он подчеркнул, что даже вакцинированным от коронавируса людям необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры. Они должны носить маски, ведь такие люди могут быть переносчиками вируса.

Также он добавил, что дети от 12 лет должны носить маски в общественных местах и местах скопления людей. Что касается учебных заведений, то учащиеся первых-четвертых классов могут не использовать маски. Все остальные — должны надевать маску на входе и выходе из учебного заведения и при использовании общих помещений.

По состоянию на 29 октября в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 9 784 людям, а умерли — 648 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2 164), Одесской (2 156) и Львовской (1 702) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.