Українці, які вакцинувалися проти коронавірусу, все одно повинні носити захисні маски. Вони все ще можуть бути переносниками вірусу і заражати тих, хто не отримав укол.

Про це заявив очільник МОЗ України Віктор Ляшко під час V Міжнародного форуму Креативна Україна 2021.

– Потрібно носити маску, оскільки у нас досить велика кількість невакцинованих. А людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати невакцинованих, – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас люди без щеплення можуть хворіти значно важче.

За словами міністра, лише після імунізації більшості розглядатиметься питання про скасування карантинних обмежень, зокрема обов’язкового маскового режиму.

– Головна мета наших карантинних обмежень – запобігти колапсу системи охорони здоров’я, – додав він.

У вересні в Україні значно погіршилася епідситуація, через що зросло навантаження на медсистему. Водночас більшість тих, хто потрапляє до лікарні, не отримали рятівний укол.