В Україні карантин може завершитися вже навесні. Але є умова – необхідно вакцинуватися від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час V Міжнародного форуму Креативна Україна 2021.

– Вакцинуємося до Нового року – на весну зможемо спокійно жити без карантинних обмежень, – зазначив міністр.

За словами Ляшка, вакцинованим від коронавірусу людям не варто забувати про носіння масок, адже багато людей не вакциновані, а людина, яка отримала щеплення, може переносити збудника.

Також він додав, що в Україну вже поставили інноваційні препарати, які здатні боротися з Covid-19. Йдеться про 20 тис. флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тис. флаконів Етесевімабу (Etesevimab).

Міністр наголосив, вакцини від коронавірусу вистачить на всіх. Зараз в Україні є понад 10 млн доз препаратів для імунізацій. Також законтрактовано вакцин на близько 17 млн грн.

23 вересня в країні запровадили жовту зону епідемічної небезпеки. Під карантинні обмеження потраплятимуть учасники масових заходів і відвідувачі закладів культури. Але є винятки для вакцинованих громадян. Детальніше про карантин в Україні – читайте на Фактах ICTV.