В Украине карантин может завершиться уже весной. Но есть условие — необходимо вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время V Международного форума Креативная Украина 2021.

— Вакцинируемся до Нового года — весной сможем спокойно жить без карантинных ограничений, — отметил министр.

По словам Ляшко, вакцинированным от коронавируса людям не стоит забывать о ношении масок, ведь многие люди не вакцинированы, а человек, получивший прививку, может переносить возбудителя.

Также он добавил, что в Украину уже поставили инновационные препараты, которые способны бороться с Covid-19. Речь идет о 20 тыс. флаконах Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконах Этесевимаба (Etesevimab).

Министр подчеркнул, вакцины от коронавируса хватит на всех. Сейчас в Украине есть более 10 млн доз препаратов для иммунизаций. Также законтрактовано вакцин на около 17 млн грн.

23 сентября в стране ввели желтую зону эпидемической опасности. Под карантинные ограничения будут попадать участники массовых мероприятий и посетители учреждений культуры. Подробнее о карантине в Украине — читайте на Фактах ICTV.