Украинцы, которые вакцинировались от коронавируса, все равно должны носить защитные маски. Они все еще могут быть переносчиками вируса и заражать тех, кто не получил укол.

Об этом заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко во время V Международного форума Креативная Украина 2021.

— Нужно носить маску, поскольку у нас достаточно большое количество невакцинированных. А человек, который вакцинирован, может переносить возбудителя, болеть с легким течением и инфицировать невакцинированных, — отметил Виктор Ляшко.

При этом люди без прививки могут болеть в разы тяжелее.

По словам министра, лишь после иммунизации большинства будет рассматриваться вопрос об отмене карантинных ограничений, в частности обязательного масочного режима.

— Главная цель наших карантинных ограничений — предотвратить коллапс системы здравоохранения, — добавил он.

В сентябре в Украине значительно ухудшилась эпидситуация, из-за чего возросла нагрузка на медсистему. При этом большинство тех, кто попадает в больницу, не получили спасительный укол.