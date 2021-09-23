За минулу добу Covid-19 підтверджений у 7 866 осіб. З них 667 дітей і 175 медпрацівників.

Одужали за добу – 2 305 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 123 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 070 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), м. Київ (467) та Дніпропетровській (456) областях.

м. Київ – 467;

Вінницька область – 179;

Волинська область – 238;

Дніпропетровська область – 456;

Донецька область – 520;

Житомирська область – 396;

Закарпатська область – 83;

Запорізька область – 348;

Івано-Франківська область – 252;

Київська область – 193;

Кіровоградська область – 46;

Луганська область – 333;

Львівська область – 685;

Миколаївська область – 175;

Одеська область – 407;

Полтавська область – 195;

Рівненська область – 273;

Сумська область – 297;

Тернопільська область – 221;

Харківська область – 839;

Херсонська область – 257;

Хмельницька область – 348;

Черкаська область – 171;

Чернівецька область – 302;

Чернігівська область – 185.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 370 425 осіб.

Померло – 55 284 особи.

Видужало – 2 237 973 особи.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 527 042 людини, з них отримали одну дозу – 6 527 040 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 299 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 826 357 щеплень.