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За минулу добу в Україні зафіксовано 7 866 нових випадків Covid-19

23 Вересня, 08:13 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 7 866 осіб. З них 667 дітей і 175 медпрацівників.

Одужали за добу – 2 305 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 123 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 070 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), м. Київ (467) та  Дніпропетровській (456) областях.

  • м. Київ – 467;
  • Вінницька область – 179;
  • Волинська область – 238;
  • Дніпропетровська область – 456;
  • Донецька область – 520;
  • Житомирська область – 396;
  • Закарпатська область – 83;
  • Запорізька область – 348;
  • Івано-Франківська область – 252;
  • Київська область – 193;
  • Кіровоградська область – 46;
  • Луганська область – 333;
  • Львівська область – 685;
  • Миколаївська область – 175;
  • Одеська область – 407;
  • Полтавська область – 195;
  • Рівненська область – 273;
  • Сумська область – 297;
  • Тернопільська область – 221;
  • Харківська область – 839;
  • Херсонська область – 257;
  • Хмельницька область – 348;
  • Черкаська область – 171;
  • Чернівецька область – 302;
  • Чернігівська область – 185.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 370 425 осіб.
  • Померло – 55 284 особи.
  • Видужало – 2 237 973 особи.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 527 042 людини, з них отримали одну дозу – 6 527 040 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 299 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 826 357 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика
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