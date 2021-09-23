За минулу добу Covid-19 підтверджений у 7 866 осіб. З них 667 дітей і 175 медпрацівників.
Одужали за добу – 2 305 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 123 особи.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 070 осіб.
Коронавірус в регіонах:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), м. Київ (467) та Дніпропетровській (456) областях.
- м. Київ – 467;
- Вінницька область – 179;
- Волинська область – 238;
- Дніпропетровська область – 456;
- Донецька область – 520;
- Житомирська область – 396;
- Закарпатська область – 83;
- Запорізька область – 348;
- Івано-Франківська область – 252;
- Київська область – 193;
- Кіровоградська область – 46;
- Луганська область – 333;
- Львівська область – 685;
- Миколаївська область – 175;
- Одеська область – 407;
- Полтавська область – 195;
- Рівненська область – 273;
- Сумська область – 297;
- Тернопільська область – 221;
- Харківська область – 839;
- Херсонська область – 257;
- Хмельницька область – 348;
- Черкаська область – 171;
- Чернівецька область – 302;
- Чернігівська область – 185.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 370 425 осіб.
- Померло – 55 284 особи.
- Видужало – 2 237 973 особи.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 527 042 людини, з них отримали одну дозу – 6 527 040 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 299 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 826 357 щеплень.