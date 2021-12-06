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Епідситуація значно ліпша. В Україні за добу виявили 4 478 випадків Covid-19

6 Грудня 2021, 08:14
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Станом на 6 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 501 955 випадків коронавірусу.

За добу – 4 478 нових хворих, серед них – 429 дітей та 52 медпрацівники.

Загалом в Україні від вірусу померли 88 519 людей, протягом доби – 239.

Одужала за увесь час 3 059 741 особа, за день – 9 082 українця.

Протягом усього часу в країні провели 16 089 778 ПЛР-тестувань.

Скільки нових випадків у регіонах:

  • Вінницька область – 205;
  • Волинська область – 212;
  • Дніпропетровська область – 133;
  • Донецька область – 290;
  • Житомирська область – 296;
  • Закарпатська область – 60;
  • Запорізька область – 221;
  • Івано-Франківська область – 81;
  • Київська область – 202;
  • Кіровоградська область – 117;
  • Луганська область – 9;
  • Львівська область – 214;
  • Миколаївська область – 203;
  • Одеська область – 178;
  • Полтавська область – 218;
  • Рівненська область – 96;
  • Сумська область – 99;
  • Тернопільська область – 123;
  • Харківська область – 214;
  • Херсонська область – 20;
  • Хмельницька область – 80;
  • Черкаська область – 278;
  • Чернівецька область – 100;
  • Чернігівська область – 125.
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Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 13 753 066 людей, першу дозу – 13 753 064, дві – 11 806 077. Протягом доби 70 797 людей вакциновано від коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на ранок 5 грудня зафіксували 6 622 нових випадки хвороби. За час пандемії 3 497 477 українців захворіли на Covid-19.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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