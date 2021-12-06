Станом на 6 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 501 955 випадків коронавірусу.

За добу – 4 478 нових хворих, серед них – 429 дітей та 52 медпрацівники.

Загалом в Україні від вірусу померли 88 519 людей, протягом доби – 239.

Одужала за увесь час 3 059 741 особа, за день – 9 082 українця.

Протягом усього часу в країні провели 16 089 778 ПЛР-тестувань.

Скільки нових випадків у регіонах:

Вінницька область – 205;

Волинська область – 212;

Дніпропетровська область – 133;

Донецька область – 290;

Житомирська область – 296;

Закарпатська область – 60;

Запорізька область – 221;

Івано-Франківська область – 81;

Київська область – 202;

Кіровоградська область – 117;

Луганська область – 9;

Львівська область – 214;

Миколаївська область – 203;

Одеська область – 178;

Полтавська область – 218;

Рівненська область – 96;

Сумська область – 99;

Тернопільська область – 123;

Харківська область – 214;

Херсонська область – 20;

Хмельницька область – 80;

Черкаська область – 278;

Чернівецька область – 100;

Чернігівська область – 125.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 13 753 066 людей, першу дозу – 13 753 064, дві – 11 806 077. Протягом доби 70 797 людей вакциновано від коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на ранок 5 грудня зафіксували 6 622 нових випадки хвороби. За час пандемії 3 497 477 українців захворіли на Covid-19.