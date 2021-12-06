Станом на 6 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 501 955 випадків коронавірусу.
За добу – 4 478 нових хворих, серед них – 429 дітей та 52 медпрацівники.
Загалом в Україні від вірусу померли 88 519 людей, протягом доби – 239.
Одужала за увесь час 3 059 741 особа, за день – 9 082 українця.
Протягом усього часу в країні провели 16 089 778 ПЛР-тестувань.
Скільки нових випадків у регіонах:
- Вінницька область – 205;
- Волинська область – 212;
- Дніпропетровська область – 133;
- Донецька область – 290;
- Житомирська область – 296;
- Закарпатська область – 60;
- Запорізька область – 221;
- Івано-Франківська область – 81;
- Київська область – 202;
- Кіровоградська область – 117;
- Луганська область – 9;
- Львівська область – 214;
- Миколаївська область – 203;
- Одеська область – 178;
- Полтавська область – 218;
- Рівненська область – 96;
- Сумська область – 99;
- Тернопільська область – 123;
- Харківська область – 214;
- Херсонська область – 20;
- Хмельницька область – 80;
- Черкаська область – 278;
- Чернівецька область – 100;
- Чернігівська область – 125.
Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 13 753 066 людей, першу дозу – 13 753 064, дві – 11 806 077. Протягом доби 70 797 людей вакциновано від коронавірусу.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на ранок 5 грудня зафіксували 6 622 нових випадки хвороби. За час пандемії 3 497 477 українців захворіли на Covid-19.