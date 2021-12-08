Станом на 8 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 519 981 випадок коронавірусу. За добу – 9 371 новий хворий, серед них – 809 дітей та 175 медпрацівників.
Статистика за добу:
- 450 летальних випадків;
- 26 804 особи подолали захворювання;
- 199 765 вакцинованих (першою дозою – 79 270 людей, двома – 120 495 українців).
Загальні дані:
- 89 436 смертей;
- 3 109 423 громадянина одужали;
- 13 905 433 щеплених (одна доза – 13 905 431 людина, дві – 12 042 233 громадянина).
З початку пандемії в Україні провели 16 160 332 ПЛР-тестування.
Ситуація у регіонах (нові випадки за добу):
- Вінницька область – 369;
- Волинська область – 379;
- Дніпропетровська область – 358;
- Донецька область – 723;
- Житомирська область – 187;
- Закарпатська область – 329;
- Запорізька область – 530;
- Івано-Франківська область – 166;
- Київська область – 489;
- Кіровоградська область – 137;
- Луганська область – 147;
- Львівська область – 413;
- Миколаївська область – 305;
- Одеська область – 284;
- Полтавська область – 705;
- Рівненська область – 397;
- Сумська область – 274;
- Тернопільська область – 184;
- Харківська область – 309;
- Херсонська область – 201;
- Хмельницька область – 390;
- Черкаська область – 376;
- Чернівецька область – 122;
- Чернігівська область – 78.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 7 грудня загалом виявили 3 510 610 випадків хвороби, за добу підтвердили майже удвічі більше нових хворих – 8 655.