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Знову зростання! В Україні виявили 9 371 новий випадок Covid-19

8 Грудня 2021, 08:14
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Станом на 8 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 519 981 випадок коронавірусу. За добу – 9 371 новий хворий, серед них – 809 дітей та 175 медпрацівників.

Статистика за добу:

  • 450 летальних випадків;
  • 26 804 особи подолали захворювання;
  • 199 765 вакцинованих (першою дозою – 79 270 людей, двома – 120 495 українців).

Загальні дані:

  • 89 436 смертей;
  • 3 109 423 громадянина одужали;
  • 13 905 433 щеплених (одна доза – 13 905 431 людина, дві – 12 042 233 громадянина).

З початку пандемії в Україні провели 16 160 332 ПЛР-тестування.

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Ситуація у регіонах (нові випадки за добу):

  • Вінницька область – 369;
  • Волинська область – 379;
  • Дніпропетровська область – 358;
  • Донецька область – 723;
  • Житомирська область – 187;
  • Закарпатська область – 329;
  • Запорізька область – 530;
  • Івано-Франківська область – 166;
  • Київська область – 489;
  • Кіровоградська область – 137;
  • Луганська область – 147;
  • Львівська область – 413;
  • Миколаївська область – 305;
  • Одеська область – 284;
  • Полтавська область – 705;
  • Рівненська область – 397;
  • Сумська область – 274;
  • Тернопільська область – 184;
  • Харківська область – 309;
  • Херсонська область – 201;
  • Хмельницька область – 390;
  • Черкаська область – 376;
  • Чернівецька область – 122;
  • Чернігівська область – 78.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 7 грудня загалом виявили 3 510 610 випадків хвороби, за добу підтвердили майже удвічі більше нових хворих – 8 655.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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