Станом на 8 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 519 981 випадок коронавірусу. За добу – 9 371 новий хворий, серед них – 809 дітей та 175 медпрацівників.

Статистика за добу:

450 летальних випадків;

26 804 особи подолали захворювання;

199 765 вакцинованих (першою дозою – 79 270 людей, двома – 120 495 українців).

Загальні дані:

89 436 смертей;

3 109 423 громадянина одужали;

13 905 433 щеплених (одна доза – 13 905 431 людина, дві – 12 042 233 громадянина).

З початку пандемії в Україні провели 16 160 332 ПЛР-тестування.

Ситуація у регіонах (нові випадки за добу):

Вінницька область – 369;

Волинська область – 379;

Дніпропетровська область – 358;

Донецька область – 723;

Житомирська область – 187;

Закарпатська область – 329;

Запорізька область – 530;

Івано-Франківська область – 166;

Київська область – 489;

Кіровоградська область – 137;

Луганська область – 147;

Львівська область – 413;

Миколаївська область – 305;

Одеська область – 284;

Полтавська область – 705;

Рівненська область – 397;

Сумська область – 274;

Тернопільська область – 184;

Харківська область – 309;

Херсонська область – 201;

Хмельницька область – 390;

Черкаська область – 376;

Чернівецька область – 122;

Чернігівська область – 78.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 7 грудня загалом виявили 3 510 610 випадків хвороби, за добу підтвердили майже удвічі більше нових хворих – 8 655.