У наступному році світ може стати свідком того, як Covid-пандемія почне перетворюватися на ендемічне захворювання, подібне до інших, з якими живе людство. Якщо тільки кричуща нерівність у доступі до вакцин не затягне її і не з’являться гірші варіанти.

Експерти в галузі охорони здоров’я кажуть, що стримування пандемії коронавірусу в наступному році можливе. Існують всі ноу-хау та інструменти, необхідні для встановлення контролю над вірусом. Стають доступними постійно зростаючі запаси безпечних і ефективних вакцин і нові методи лікування.

Але залишається незрозумілим, чи зробимо ми необхідний важкий вибір або дозволимо пандемії продовжувати бушувати, потенційно відкриваючи шлях до набагато гіршої ситуації.

– Траєкторія цієї пандемії знаходиться в наших руках. Чи зможемо ми отримати контроль над передачею в 2022 році? Абсолютно, – заявила нещодавно журналістам, головний експерт ВООЗ з Covid-кризи Марія Ван Керхове.

Через рік після появи на ринку перших вакцин у всьому світі було введено понад 7,5 млрд доз. Світ знаходиться на шляху до виробництва близько 24 млрд доз до червня наступного року – більш ніж достатньо для всіх на планеті.

Але гостра нестача вакцин у бідних країнах і небажання робити уколи там, де вони доступні, зробили країни вразливими. Тому нові, більш заразні варіанти, такі як Дельта, викликали хвилю за хвилею інфекції. А разом з ними – інтубовані пацієнти в переповнених лікарнях і довгі черги людей, які намагаються знайти кисень для своїх близьких.

Зображення імпровізованих похоронних вогнищ, що горять в Індії, постраждалої від Дельти, уособлюють людські жертви пандемії.

Офіційно в усьому світі померло понад 5,1 млн осіб, хоча, за даними ВООЗ, фактичні втрати, ймовірно, в два-три рази перевищують цю цифру.

Частина меблів

Через два роки після того, як вірус вперше був виявлений в Китаї, протести проти вакцин стрясають низку країн Європи, які знову стали епіцентром пандемії на тлі нових обмежень і обов’язкової вакцинації.

Незважаючи на такі сцени, багато експертів припускають, що фаза пандемії скоро закінчиться. Covid-19 не зникне повністю, але стане значною мірою контрольованою ендемічною хворобою, як грип, з якою ми навчимося жити, кажуть вони.

По суті, коронавірус стане частиною меблів, сказав епідеміолог з Каліфорнійського університету в Ірвіні Ендрю Ноймер.

Провідний експерт з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі також сказав, що посилення вакцинації має скоро привести нас до того моменту, коли Covid-19 може час від часу проявлятися на задньому плані, але він не буде домінувати над нами так, як зараз.

Але кричуща нерівність у доступі до вакцин залишається серйозною проблемою. За даними ООН, близько 65% людей в країнах з високим доходом отримали хоча б одну дозу вакцини і трохи більше 7% в країнах з низьким доходом.

Клеймо дисбалансу як моральне обурення. ВООЗ закликала багаті країни утриматися від ревакцинації повністю щеплених до тих пір, поки найуразливіші всюди не отримають свої перші уколи. Поки безрезультатно.

Експерти в галузі охорони здоров’я підкреслюють, що продовження поширення Covid-19 в деяких місцях різко збільшує шанси появи нових, більш небезпечних варіантів, піддаючи ризику весь світ.

Ще більше уваги таким побоюванням привернула поява минулого тижня Омікрона, нового варіанту Covid-19, вперше виявленого в південній частині Африки.

ВООЗ попередила, що він представляє дуже високий ризик у всьому світі, хоча залишається неясним, чи є він більш заразним, небезпечним або краще ухиляється від захисту вакцини, ніж попередні варіанти.

– Ніхто не в безпеці, поки не будуть в безпеці всі, – повторював глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус з самого початку пандемії.

Подвійна пандемія

Експерти попереджають, що, якщо світові не вдасться усунути дисбаланс, найгірше ще попереду.

Один кошмарний сценарій, описаний ВООЗ, передбачає, що пандемія Covid-19 вийде з-під контролю на тлі постійного потоку нових, більш небезпечних варіантів, навіть коли окремий вірус, що переноситься комарами, схожий на Зіка, викликає паралельну пандемію.

Безлад, дезінформація та міграційні кризи, спричинені людьми, які залишають райони, що піддаються комарам, підірвуть довіру до влади та науки, оскільки системи охорони здоров’я руйнуються та слідують політичні заворушення.

За словами директора ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкла Райана, це один з декількох ймовірних сценаріїв.

– Подвійна пандемія викликає особливе занепокоєння, тому що у нас є один вірус, що викликає пандемію, і багато інших, які вишикувалися в чергу, – зазначає він.

ВООЗ закликає країни підписати договір про пандемію, щоб допомогти підготуватися до майбутніх криз і запобігти їх.

– Це, звичайно, не останній небезпечний патогенний вірус, з яким ми зіткнемося, – сказав футурист в області технологій і охорони здоров’я Джеймі Метцл,

Але, незалежно від того, як буде розвиватися ситуація з Covid-19, вже сьогодні ясно, що повної демобілізації на боротьбу зі смертельно небезпечним вірусом нас не буде ніколи.