Напередодні різдвяних і новорічних свят багато українських сімей традиційно планують поїздки в європейські країни. Але у зв’язку з вкрай напруженою епідемічною ситуацією в Європі й обмеженнями в сфері гостинності, зумовленими спалахами коронавірусної інфекції, можливо, слід переглянути свої наміри. Або бути готовими до того, що може очікувати наших туристів при перетині кордону тієї чи іншої країни.

Омікрон-коригування

Зростання кількості нових випадків захворюваності на Covid-19 змушує багато країн ЄС знову повертатися до жорстких обмежень, які вони тільки-но почали потроху послаблювати.

Так, наприклад, у Бельгії з кінця листопада введено комендантську годину, під час якої неможливо буде відвідати бари, кафе, ресторани та інші громадські місця.

У Нідерландах заклади громадського харчування закриваються з 17.00 вечора і відчиняють двері о 5.00 ранку.

У багатьох областях Німеччини відвідати кафе, ресторани, кінотеатри та салони краси можна тільки за наявності міжнародного Covid-сертифіката про повну вакцинацію або про нещодавнє одужання від коронавірусної інфекції.

У Великій Британії знову введено вимогу обов’язкового носіння маски в громадських місцях. Крім того, від усіх, хто в’їжджає в країну, влада вимагає здавати ПЛР-тести.

Досить жорсткі обмеження діють і в таких країнах, як Словаччина та Австрія. Тут вирішили взагалі закрити кордони для туристів.

Їхати можна, але обережно

В принципі для повністю вакцинованих українців, які мають міжнародний Covid-сертифікат, перетнути кордон Європи не буде великою проблемою. Якщо це, наприклад, не Австрія.

Як змінюється ситуація з в’їздом, можна відстежувати на онлайн-карті МЗС.

Набагато складніше доведеться в поїздці невакцинованим туристам. Їм потрібно бути готовими до обов’язкового карантину в спеціальних готелях, проживання в яких вони будуть оплачувати зі своєї кишені.

Крім того, на кордоні потрібно буде пред’явити ПЛР-тест, зроблений не менше ніж за 48 годин до в’їзду. Ще один ПЛР-тест можуть також зажадати і після прибуття в кінцевий пункт.

Всі, хто в’їжджає до Великої Британії (крім Ірландії), повинні пройти ПЛР-тест протягом 48 годин з моменту прибуття. Тобто аналіз потрібно попередньо забронювати перед поїздкою і зробити його тільки в одній із затверджених урядом лабораторій. До отримання результатів – самоізоляція.

Що ж стосується гірськолижних курортів, то сюди є сенс їхати тільки за наявності Covid-сертифіката. Його можуть зажадати і на підходах до підйомників, і при заселенні в готелі. З масками – зрозуміло, їх обов’язкове носіння вимагають практично скрізь.

До слова, в Австрії відкрити лижний сезон планують після закінчення загальнонаціонального локдауну 13 грудня. Якщо, звичайно, Омікрон-варіант не внесе свої корективи.

Жорстким обмеженням піддали в Європі й такі заходи, як різдвяні ярмарки, концерти, новорічні вечірки і святкування. У деяких містах, як, наприклад, у Мюнхені, від них повністю відмовилися.

Відзначимо, що відстежувати правила в’їзду в ту чи іншу країну вкрай необхідно, адже у зв’язку з поширенням нового штаму Омікрон, який ВООЗ оцінила як такий, що викликає знепокоєння, і зростанням загальної захворюваності, правила в’їзду змінюються дуже швидко.