У людей, інфікованих Covid-штамом Омікрон в Південній Африці, симптоми сильно відрізняються від симптомів у тих, хто страждає на Дельта-штам. Про це повідомила практикуючий лікар в Преторії, голова Південноафриканської медичної асоціації Анжеліка Кутзее. Вона одна з перших зіткнулася з лікуванням пацієнтів з Омікрон-штамом.

За словами Анжеліки Кутзее, пацієнти, які заразилися на коронавірусний варіант Омікрон, скаржаться на втому, головні болі і болі у всьому тілі, іноді – на біль в горлі і кашель. На її думку, Дельта-інфекції, навпаки, викликають почастішання пульсу, зниження рівня кисню і втрату запаху і смаку.

Медик також розповіла, що після декількох тижнів майже повної відсутності пацієнтів з Covid-19 в її практиці в Преторії, столиці та епіцентрі нинішнього сплеску Південної Африки, 18 листопада вона раптово почала бачити, як пацієнти скаржаться на певні симптоми.

Анжеліка негайно поінформувала урядову консультативну раду міністрів щодо Covid-19, і лабораторії наступного тижня виявили новий Covid-варіант.

– Я сказала, що ці різні симптоми не можуть бути пов’язані з Дельта-варіантом, вони дуже схожі на Бета-версію або це, мабуть, новий штам, – зазначила вона.

Лікар також висловила припущення, що Омікрон-інфекція навряд чи пройде, але сподівається, що це буде легка хвороба. Наразі ми впевнені, що впораємося з цим, додала вона.

Всесвітня організація охорони здоров’я аналізує нову мутацію. На думку її експертів, ще занадто рано говорити, наскільки швидко передається Омікрон-варіант. ВООЗ закликає країни розпочати широкі випробування на наявність Омікрон-вірусу на їхніх територіях, заявивши, що інфекція, що поширюється, може спровокувати майбутні сплески Covid-19.

Нагадаємо, що Південна Африка оголосила про виявлення нового варіанту Омікрон 25 листопада, заявивши, що кілька випадків спочатку були виявлені в сусідній Ботсвані, а потім в Тшвані, муніципальному районі, в якому знаходиться Преторія.

Оголошення викликало глобальну паніку, розбурхало ринки і призвело до заборони на поїздки в країни півдня Африки.

Вчені, які консультують уряд Південної Африки, повідомили на брифінгу для ЗМІ в понеділок, що, хоча Омікрон виявився більш заразним, випадки захворювання виявилися дуже легкими.

– Відбулася значно велика кількість проривів імунного захисту у повністю вакцинованих людей, – сказав голова урядової ради з Covid-19 Баррі Шуб.

Він зазначив, що всі виявлені випадки Омікрон-штаму протікали в м’якій, неважкій формі.

Джерело: Вloomberg