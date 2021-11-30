У людей, инфицированных Covid-штаммом Омикрон в Южной Африке, симптомы сильно отличаются от симптомов у тех, кто страдает от Дельта-штамма. Об этом сообщила практикующий врач в Претории, председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелика Кутзее. Она одна из первых столкнулась с лечением пациентов с Омикрон-штаммом.

По словам Анжелики Кутзее, пациенты, которые заразились коронавирусным вариантом Омикрон, жалуются на усталость, головные боли и боли во всем теле, иногда — на боль в горле и кашель. По ее мнению, Дельта-инфекции, напротив, вызывают учащение пульса, снижение уровня кислорода и потерю запаха и вкуса.

Медик также рассказала, что после нескольких недель почти полного отсутствия пациентов с Covid-19 в ее практике в Претории, столице и эпицентре нынешнего всплеска Южной Африки, 18 ноября она внезапно начала видеть, как пациенты жалуются на определенные симптомы.

Анжелика немедленно проинформировала правительственный консультативный совет министров по Covid-19, и лаборатории на следующей неделе обнаружили новый Covid-вариант.

— Я сказала, что эти разные симптомы не могут быть связаны с Дельта-вариантом, они очень похожи на Бета-версию или это, должно быть, новый штамм, — отметила она.

Врач также высказала предположение, что Омикрон-инфекция вряд ли пройдет, но надеется, что это будет легкая болезнь. На данный момент мы уверены, что справимся с этим, добавила она.

Всемирная организация здравоохранения анализирует новую мутацию. По мнению ее экспертов, еще слишком рано говорить, насколько быстро передается Омикрон-вариант. ВОЗ призывает страны начать широкие испытания на наличие Омикрон-вируса на их территориях, заявив, что распространяющаяся инфекция может спровоцировать будущие всплески Covid-19.

Напомним, что Южная Африка объявила об обнаружении нового варианта Омикрон 25 ноября, заявив, что несколько случаев сначала были выявлены в соседней Ботсване, а затем в Тшване, муниципальном районе, в котором находится Претория.

Объявление вызвало глобальную панику, взбудоражило рынки и привело к запрету на поездки в страны юга Африки.

Ученые, консультирующие правительство Южной Африки, сообщили на брифинге для СМИ в понедельник, что, хотя Омикрон оказался более заразным, случаи заболевания оказались очень легкими.

— Произошло значительно большое количество прорывов иммунной защиты у полностью вакцинированных людей, — сказал председатель правительственного совета по Covid-19 Барри Шуб.

Он отметил, что все выявленные случаи Омикрон-штамма протекали в мягкой, нетяжелой форме.

Источник: Вloomberg