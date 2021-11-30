Геном Омикрона на днях был выложен в международных научных базах. Ученые Института молекулярной биологии и генетики провели биоинформативный анализ нуклеотидной последовательности и структуры S-протеина нового штамма.

Омикрон (В.1.1.529) происходит из ветви коронавирусов, близкой к одному из предыдущих штаммов – Альфа. Однако он имеет нетипичное строение.

Если в предыдущих штаммах SARS-CoV-2 насчитывалось 10-15 мутаций в шиповидном S-белке, то новый штамм имеет в несколько раз больше – 34. Также есть изменения в области nsp6, которая может влиять на скорость инфицирования штаммом коронавируса.

Пока неизвестно, чем вызван качественный и количественный скачок мутаций в Омикроне.

Напомним, что вирус проникает в клетки человеческого организма благодаря шиповидному S-белку. На противодействии этому участку вируса и базируется разработка существующих в мире вакцин.

А многочисленные мутации Омикрона в шиповидном белке могут привести к тому, что признанные в мире вакцины будут неэффективны против него.

Они также могут влиять на течение заболевания, степень его тяжести.

Поэтому, очевидно, производители должны изменить вакцины согласно структуре нового штамма коронавируса.

Биологи во всем мире осторожно предполагают, что такое большое количество мутаций (некоторые из них уже встречались в других штаммах, а некоторые возникли впервые именно в Омикроне) может привести как к облегчению симптомов коронавирусной болезни, так и появлению у этого штамма свойств достаточно быстро вытеснить предыдущие, более опасные для здоровья человека варианты. Но сейчас это лишь предположения, которые нуждаются в проверке временем.

Нужно ли продолжать вакцинироваться? Да. Не следует забывать, что существующие вакцины эффективны против опасного штамма Дельта, который сегодня царит в Украине и вообще в мире.

А пока ученые высказывают гипотезы об агрессивности и опасности Омикрона, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины отложить поездки на африканский континент в связи с высокой степенью риска заражения новым Covid-вариантом Омикрон. Речь идет, прежде всего, о таких странах Южной Африки, как Ботсвана, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибия и Зимбабве.

Источник: ИМБГ