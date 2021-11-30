Новий штам коронавірусу Омікрон, який вперше виявили у Ботсвані та Південній Африці, зафіксований уже у 15 країнах, зокрема і в Європі.

Геном Омікрона днями було викладено в міжнародних наукових базах. Науковці Інституту молекулярної біології та генетики провели біоінформативний аналіз нуклеотидної послідовності та структури S протеїну нового штаму.

Омікрон (В.1.1.529) походить з гілки коронавірусів, близької до одного з попередніх штамів – Альфи. Проте він має нетипову будову.

Якщо у попередніх штамах SARS-CoV-2 налічувалося 10-15 мутацій у шипоподібному S-білку, то новий штам має у кілька разів більше – 34. Також є зміни в області nsp6, що може впливати на швидкість інфікування цим штамом коронавірусу.

Поки що невідомо, чим викликаний якісний та кількісний стрибок мутацій в Омікроні.

Нагадаємо, що вірус проникає в клітини людського організму завдяки шипоподібному S-білку. На протидії цій ділянці вірусу і базується розробка наявних у світі вакцин.

А численні мутації Омікрона у шипоподібному білку можуть призвести до того, що запроваджені наразі у світі вакцини будуть неефективними проти нього.

Вони також можуть впливати на перебіг хвороби, ступінь її важкості.

Тому, очевидно, виробники мають змінити вакцини згідно зі структурою нового штаму коронавірусу.

Біологи в усьому світі обережно припускають, що така велика кількість мутацій (декотрі з них уже зустрічались у інших штамах, а декотрі виникли вперше саме в Омікроні) може призвести як до полегшення симптомів коронавірусної хвороби, так і до появи у цього штаму властивостей досить швидко витіснити попередні, більш небезпечні для здоров’я людини варіанти. Але наразі це лише припущення, які потребують перевірки часом.

Чи потрібно продовжувати вакцинуватися тими вакцинами, що є? Так. Не слід забувати, що наявні вакцини ефективні проти дуже небезпечного штаму Дельта, який сьогодні панує в Україні та загалом у світі.

А допоки вчені висловлюють гіпотези щодо агресивності і небезпеки Омікрона, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України відкласти поїздки на африканський континент у зв’язку з високим ступенем ризику зараження новим Covid-варіантом Омікрон. Йдеться насамперед про такі країни Південної Африки, як Ботсвана, Есватіні, Лесото, Мозамбік, Намібія та Зімбабве.

Джерело: ІМБГ