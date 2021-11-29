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Covid-19 в Африці: країну, яка мало постраждала від Дельти, накриває хвиля Омікрона

29 Листопада 2021, 17:38
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
африка
Джерело: Depositphotos

Південна Африка, яка стрімко стала центром уваги всього світу, ризикує серйозно постраждати від виявленого на її території нового Covidваріанту Омікрон. Вчені дають прогноз до 100 тис. інфікованих до кінця тижня і поспішають з’ясувати, наскільки насправді новий варіант більш небезпечний, ніж попередні штами.

Чорна невдячність

За інформацією зарубіжних ЗМІ, вчені з лабораторії в Дурбані в Південній Африці, які першими визначили варіант Омікрон, вважають, що багато країн, замість подяки, карають їх за відмінні наукові досягнення.

А тим часом, африканські дослідники протягом 36 годин після відкриття нового штаму Омікрон попередили світ і відразу ж почали тестування існуючих вакцин проти нього.

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Тотальна ізоляція

Тим часом, грунтовно мутований коронавірус, що переродився в новий штам Омікрон, виявлений вже мінімум в 14 країнах. Уряди роблять енергійні зусилля, спрямовані на відсікання контактів з Африканським континентом. Зокрема, накладаються заборони на поїздки в цей регіон, припиняється повітряне сполучення з ПАР.

Так, США з понеділка вводять обмеження для мандрівників з Південної Африки і семи інших країн регіону. Новий варіант вже був підтверджений в Канаді двома випадками у людей, які нещодавно прибули з Нігерії.

– Новий варіант, ймовірно, вже був у Сполучених Штатах, але уряд на сьогодні має набагато більше можливостей для виявлення випадків Омікрона, ніж рік тому, – зазначив колишній глава Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Скотт Готтліб.

Як заявив головний радник Білого дому з питань охорони здоров’я доктор Ентоні Фаучі, США безумовно мають потенціал для того, щоб увійти в п’яту хвилю зараження.

Ізраїль пішов на крок далі, не тільки обмеживши поїздки в певні країни, але заборонивши в’їзд в країну всім іноземним мандрівникам.

– Ці обмеження абсолютно невиправдані і несправедливо дискримінують нашу країну, тому що не мають наукової основи, – заявив президент Південної Африки Сиріл Рамафос.

Вагомі причини для занепокоєння

Однак світові лідери взяли на себе зобов’язання уповільнити поширення нового штаму, не чекаючи наукових результатів.

Згідно з попередніми висновками, Омікрон може бути більш заразним, ніж попередні штами, але його серйозність все ще неясна. Він містить понад 30 мутацій білка шипа, що викликає побоювання з приводу стійкості до нинішніх вакцин.

– Я думаю, що є вагомі причини для занепокоєння. Але це не означає, що ми безсилі, – зазначила професор південноафриканського інституту інфекційних захворювань Енн Ван Готтберг.

Вона підкреслила, що для початку потрібно зібрати дані, вивчити і зрозуміти цей варіант.

Хоча загальна кількість інфекцій в Південній Африці як і раніше невелика, на Омікрон припадає більше половини з більш ніж 2 тис. нових щоденних випадків коронавірусної інфекції, що викликає побоювання з приводу того, що новий штам потенційно дійсно може бути більш заразним.

Один з провідних експертів з інфекційних захворювань в Південній Африці Салім Абдул Карім попередив, що з урахуванням швидкого зростання захворюваності на Omicron, щоденний рівень зараження в країні може потроїтися протягом декількох днів і перевищити 10 тис. випадків захворювання на добу.

Джерело: CBSnews

Теги
Африка , Білий дім , Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці
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