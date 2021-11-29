Південна Африка, яка стрімко стала центром уваги всього світу, ризикує серйозно постраждати від виявленого на її території нового Covid–варіанту Омікрон. Вчені дають прогноз до 100 тис. інфікованих до кінця тижня і поспішають з’ясувати, наскільки насправді новий варіант більш небезпечний, ніж попередні штами.

Чорна невдячність

За інформацією зарубіжних ЗМІ, вчені з лабораторії в Дурбані в Південній Африці, які першими визначили варіант Омікрон, вважають, що багато країн, замість подяки, карають їх за відмінні наукові досягнення.

А тим часом, африканські дослідники протягом 36 годин після відкриття нового штаму Омікрон попередили світ і відразу ж почали тестування існуючих вакцин проти нього.

Тотальна ізоляція

Тим часом, грунтовно мутований коронавірус, що переродився в новий штам Омікрон, виявлений вже мінімум в 14 країнах. Уряди роблять енергійні зусилля, спрямовані на відсікання контактів з Африканським континентом. Зокрема, накладаються заборони на поїздки в цей регіон, припиняється повітряне сполучення з ПАР.

Так, США з понеділка вводять обмеження для мандрівників з Південної Африки і семи інших країн регіону. Новий варіант вже був підтверджений в Канаді двома випадками у людей, які нещодавно прибули з Нігерії.

– Новий варіант, ймовірно, вже був у Сполучених Штатах, але уряд на сьогодні має набагато більше можливостей для виявлення випадків Омікрона, ніж рік тому, – зазначив колишній глава Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Скотт Готтліб.

Як заявив головний радник Білого дому з питань охорони здоров’я доктор Ентоні Фаучі, США безумовно мають потенціал для того, щоб увійти в п’яту хвилю зараження.

Ізраїль пішов на крок далі, не тільки обмеживши поїздки в певні країни, але заборонивши в’їзд в країну всім іноземним мандрівникам.

– Ці обмеження абсолютно невиправдані і несправедливо дискримінують нашу країну, тому що не мають наукової основи, – заявив президент Південної Африки Сиріл Рамафос.

Вагомі причини для занепокоєння

Однак світові лідери взяли на себе зобов’язання уповільнити поширення нового штаму, не чекаючи наукових результатів.

Згідно з попередніми висновками, Омікрон може бути більш заразним, ніж попередні штами, але його серйозність все ще неясна. Він містить понад 30 мутацій білка шипа, що викликає побоювання з приводу стійкості до нинішніх вакцин.

– Я думаю, що є вагомі причини для занепокоєння. Але це не означає, що ми безсилі, – зазначила професор південноафриканського інституту інфекційних захворювань Енн Ван Готтберг.

Вона підкреслила, що для початку потрібно зібрати дані, вивчити і зрозуміти цей варіант.

Хоча загальна кількість інфекцій в Південній Африці як і раніше невелика, на Омікрон припадає більше половини з більш ніж 2 тис. нових щоденних випадків коронавірусної інфекції, що викликає побоювання з приводу того, що новий штам потенційно дійсно може бути більш заразним.

Один з провідних експертів з інфекційних захворювань в Південній Африці Салім Абдул Карім попередив, що з урахуванням швидкого зростання захворюваності на Omicron, щоденний рівень зараження в країні може потроїтися протягом декількох днів і перевищити 10 тис. випадків захворювання на добу.

Джерело: CBSnews