Наприкінці минулого тижня у світі з’явилася інформація про появу нового штаму коронавірусу, що виник у результаті багатьох мутацій. Світ здригнувся і почав чекати нової хвилі. Але що наразі відомо про нього? Чи потрібно так сильно хвилюватися?

Який він, новий штам коронавірусу?

За даними, які наразі мають вчені, новий штам коронавірусу B.1.1.529 виник у результаті багатьох мутацій. Підтверджено 32 мутації. Це вдвічі більше, ніж у варіанту Дельта. Саме цей факт і занепокоїв світ.

Але вчені стверджують, що велика кількість мутацій свідчить про його нестабільність і може ускладнити його поширення.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) надала новому штаму коронавірусу ім’я Омікрон та віднесла його до штамів, які поки що викликають занепокоєння. Новий штам наразі ретельно вивчається.

Чи потрібно боятися Омікрона

Поки що незрозуміло, чи викликає Омікрон більш важке захворювання, порівняно з іншими варіантами коронавірусу, зокрема Дельтою.

Попередні дані свідчать про зростання кількості госпіталізацій у Південній Африці, але це може бути пов’язано зі збільшенням загальної кількості людей, які інфікуються, а не зі специфічними зараженнями Омікроном.

Наразі немає інформації про те, чи відрізняються симптоми, пов’язані з Омікроном, від симптомів інших варіантів.

Початкові повідомлення про інфікування були серед студентів університетів — молодих людей, які, як правило, мають більш легкі форми захворювання, — але встановлення рівня тяжкості варіанту Омікрон займе від кількох днів до кількох тижнів.

Симптоми, на які потрібно звернути увагу

Лікарка з Південно-Африканської республіки Анжелік Кутзе, що першою запідозрила виникнення нового штаму коронавірусу, повідомила, що її пацієнти з Covid-19 мали легкий перебіг хвороби.

– Їхні симптоми дуже відрізнялися від того, з чим я мала справу раніше, і були дуже легкими, – пояснила Кутзе.

Нюх і відчуття смаку в них залишалися без змін.

Однак у ВООЗ заявляють, що симптоми Омікрона нічим не відрізняються від симптомів, притаманних іншим штамам.

Отже зверніть увагу на такі прояви хвороби:

Підвищення температури тіла

Біль у горлі

Кашель

Головний біль

Загальна слабкість

І в разі виникнення будь-яких з них звертайтеся до лікаря.

Що говорить ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не має наразі всіх даних, що підтверджували б більшу небезпеку нового штаму, порівняно з іншими мутаціями, наприклад, штамом Дельта.

Ще невідомо, як швидко він передається від людини до людини і чи викликає важкий перебіг хвороби.

Чи діють проти Омікрону вакцини

ВООЗ для боротьби з поширенням штаму Омікрон пропонує прискорити вакцинацію проти вірусу, особливо в групах ризику.

Голова Національного інституту алергічних та інфекційних хвороб США Ентоні Фаучі заявив, що для захисту від Омікрону невакцинованим потрібно отримати щеплення, а вакцинованим – додаткову (бустерну) дозу вакцини.

Але інші протиепідемічні заходи – маски, дотримання дистанції, уникнення натовпу людей – повинні й надалі бути актуальними.

Провідні виробники вакцини уже зайнялися вивченням нового штаму коронавірусу. За даними американських компаній Pfizer та BioNTech, за два тижні з’являться перші результати лабораторних досліджень.

Науковці хочуть дізнатися, чи варто адаптувати вакцину до Омікрону. Якщо так, вона буде доступна споживачам приблизно через 100 днів.

Moderna почала розробляти бустерну вакцину для поліпшення рівня захисту від коронавірусу.