Провідні виробники вакцини зайнялися вивченням нового штаму коронавірусу, який отримав назву Омікрон.

За даними американських компаній Pfizer та BioNTech, за два тижні з’являться перші результати лабораторних досліджень.

Завдяки випробуванням вчені дізнаються, чи варто адаптувати вакцину, яка, якщо потрібно, буде доступна споживачам приблизно через 100 днів.

У свою чергу Moderna розробляє бустерну вакцину для поліпшення рівня захисту від коронавірусу. Тестування проходять три вакцини-кандидати. У компанії стурбовані тим, що імунітет може не встояти перед мутаціями нового штаму.

Також випробує ефективність своєї вакцини проти штаму Омікрон виробник Johnson&Johnson.

До досліджень приєдналася й компанія AstraZeneca. Вона випробує свою вакцину в Ботсвані та Есватині, де вже було зафіксовано перші випадки зараження новим штамом.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що Омікрон викликає особливе занепокоєння, оскільки має велику кількість мутацій.

Новий штам із Південної Африки виявили у Бельгії, Великій Британії та Ізраїлі. Також є підозра на те, що він проник до Чехії та Німеччини.

На думку експертів, він може бути дуже заразним та стійким до вакцин.