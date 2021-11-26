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Новому штаму коронавірусу дали назву омікрон

26 Листопада 2021, 20:45
Анастасія Гевко редакторка стрічки
коронавірус, ліки
Джерело: Depositphotos

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що дала назву новому штаму коронавірусу B.1.1.529, виявленому у Південній Африці. Його позначили грецькою літерою омікрон.

Про це йдеться у заяві, яка опублікована на сайті ВООЗ.

В організації зазначили, що цей штам включили до групи, які викликають особливе занепокоєння.

– Цей варіант має велику кількість мутацій, деякі з них викликають занепокоєння. Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом порівняно з іншими. Кількість випадків цього варіанта збільшується майже у всіх провінціях Південної Африки, – йдеться у повідомленні.

26 листопада у Бельгії офіційно зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу B.1.1.529 на європейському континенті.

Сьогодні ВООЗ скликала екстрені збори через нову потенційну коронавірусну загрозу.

Джерело: ВООЗ

Теги
ВООЗ , Коронавірус Covid-19
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