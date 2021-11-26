Новому штаму коронавірусу дали назву омікрон

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що дала назву новому штаму коронавірусу B.1.1.529, виявленому у Південній Африці. Його позначили грецькою літерою омікрон.

Про це йдеться у заяві, яка опублікована на сайті ВООЗ.

В організації зазначили, що цей штам включили до групи, які викликають особливе занепокоєння.

– Цей варіант має велику кількість мутацій, деякі з них викликають занепокоєння. Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом порівняно з іншими. Кількість випадків цього варіанта збільшується майже у всіх провінціях Південної Африки, – йдеться у повідомленні.

The Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution met today to review what is known about the #COVID19 variant B.1.1.529.

They advised WHO that it should be designated a Variant of Concern.

WHO has named it Omicron, in line with naming protocols https://t.co/bSbVas9yds pic.twitter.com/Gev1zIt1Ek — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 26, 2021

26 листопада у Бельгії офіційно зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу B.1.1.529 на європейському континенті.

Сьогодні ВООЗ скликала екстрені збори через нову потенційну коронавірусну загрозу.

Джерело: ВООЗ