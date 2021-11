Новому штамму коронавируса дали название омикрон

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что дала название новому штамму коронавируса B.1.1.529, выявленному в Южной Африке. Его обозначили греческой буквой омикрон.

Об этом сказано в заявлении, которое опубликовано на сайте ВОЗ.

В организации отметили, что этот штамм включили в группу вызывающих особую обеспокоенность.

The Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution met today to review what is known about the #COVID19 variant B.1.1.529.

They advised WHO that it should be designated a Variant of Concern.

WHO has named it Omicron, in line with naming protocols https://t.co/bSbVas9yds pic.twitter.com/Gev1zIt1Ek

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 26, 2021