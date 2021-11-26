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Новому штамму коронавируса дали название омикрон

26 ноября 2021, 20:45
Анастасія Гевко редактор ленты
коронавірус, ліки
Источник: Depositphotos

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что дала название новому штамму коронавируса B.1.1.529, выявленному в Южной Африке. Его обозначили греческой буквой омикрон. 

Об этом сказано в заявлении, которое опубликовано на сайте ВОЗ.

В организации отметили, что этот штамм включили в группу вызывающих особую обеспокоенность.

– Этот вариант имеет большое количество мутаций, некоторые из них вызывают беспокойство. Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Число случаев этого варианта увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки, – говорится в сообщении.

26 ноября в Бельгии официально зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529 на европейском континенте.

Сегодня ВОЗ созвала экстренное собрание из-за новой потенциальной коронавирусной угрозы.

Источник: ВОЗ

Теги
ВООЗ , Коронавирус Covid-19
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