Первый случай заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529 на европейском континенте официально зафиксирован в Бельгии. Пациент, как выяснилось, вернулся из поездки в Египет через Турцию.

Об этом заявил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрюке.

По его словам, человек, у которого обнаружили новый вариант коронавируса, не был вакцинирован. Симптомы заражения у него начали проявляться через 11 дней после возвращения из поездки.

В настоящее время бельгийские вирусологи исследуют анализы пациента, чтобы понять, действительно ли речь идет о Covid-штамме, обнаруженном в Южной Африке.

Бельгия пока остается единственной страной в Европе, где подтвердили заражение вариантом B.1.1.529.

ВОЗ в свою очередь заявила, что для изучения штамма коронавируса B.1.1.529 необходимо несколько недель.

Напомним, что сегодня, 26 ноября, ВОЗ созвала экстренное собрание по поводу новой потенциальной коронавирусной угрозы.

Источник: Bloomberg