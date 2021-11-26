Перший випадок зараження новим штамом коронавірусу B.1.1.529 на європейському континенті офіційно зафіксований в Бельгії. Пацієнт, як з’ясувалося, повернувся з поїздки до Єгипту через Туреччину.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбрюке.

За його словами, людина, у якої виявили новий варіант коронавірусу, не була вакцинована. Симптоми зараження у нього почали проявлятися через 11 днів після повернення з поїздки.

Наразі бельгійські вірусологи досліджують аналізи пацієнта, щоб зрозуміти, чи дійсно мова йде про Covid–штам, виявлений в Південній Африці.

Бельгія поки залишається єдиною країною в Європі, де підтвердили зараження варіантом B.1.1.529.

ВООЗ у свою чергу заявила, що для вивчення штаму коронавірусу B.1.1.529 необхідно кілька тижнів.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 листопада, ВООЗ скликала екстрені збори з приводу нової потенційної коронавірусної загрози.

Джерело: Bloomberg