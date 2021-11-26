Було проаналізовано дані 353 тис. людей, отримані під час двох хвиль захворюваності в країні: з березня по червень 2020 року і з січня по травень 2021 року. За оцінками епідеміологів, антитіла мають близько 40% населення Катару.

Було також проаналізовано результати ПЛР-тестів, щоб визначити, хто хворів двічі. Зафіксовано 1 304 випадки реінфекції. Вдруге люди заражалися в середньому через 9 місяців.

Більшість пацієнтів, які захворіли вдруге, перенесли коронавірус легко. З них лише 4 особи було госпіталізовано. Смертельних випадків не зареєстрували.

– Вірогідність госпіталізації або смерті у повторних інфекцій на 90% нижча, ніж у первинних. Реінфекції були рідкісними і, як правило, легкими, можливо завдяки налаштованій імунній системі після первинного зараження, – зазначили автори дослідження.

Оскільки дослідження було проведене до появи штаму Дельта, то вчені закликають ставитися до нього з обережністю. Також треба враховувати і рівень розвитку системи охорони здоров’я в країні, де проводилися дослідження.

Протягом пандемії Covid-19 існувало багато неясностей щодо того, як довго зберігається імунітет після того, як невакцинована людина була інфікована SARS-CoV-2. Тепер вчені Єльської школи громадського здоров’я та Університету Північної Кароліни в Шарлотті мають відповідь: надійний захист від природної інфекції недовговічний. Реінфекція може відбутися через три місяці або менше.

Джерело: New England Journal of Medicine