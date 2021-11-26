В Катаре ученые исследовали, возможно ли заразиться Covid-19 повторно. Результаты показали, что вероятность не велика.

Были проанализированы данные 353 тыс. человек, полученные во время двух волн заболеваемости в стране: с марта по июнь 2020 года и с января по май 2021 года. По оценкам эпидемиологов, антитела имеют около 40% населения Катара.

Были также проанализированы результаты ПЦР-тестов, чтобы определить, кто болел дважды. Зафиксировано 1 304 случая реинфекции. Второй раз люди заражались в среднем через 9 месяцев.

Большинство пациентов, заболевших во второй раз, перенесли коронавирус легко. Из них только 4 человека были госпитализированы. Смертельные случаи не зарегистрировали.

— Вероятность госпитализации или смерти у повторных инфекций на 90% ниже, чем у первичных. Реинфекции были редкими и, как правило, легкими, возможно, благодаря настроенной иммунной системе после первичного заражения, — отметили авторы исследования.

Поскольку исследование было проведено до появления штамма Дельта, ученые призывают относиться к нему с осторожностью. Также следует учитывать и уровень развития системы здравоохранения в стране, где проводились исследования.

В течение пандемии Covid-19 существовало много неясностей относительно того, как долго сохраняется иммунитет после того, как не вакцинированный человек был инфицирован SARS-CoV-2. Теперь у ученых Йельской школы общественного здоровья и Университета Северной Каролины в Шарлотте есть ответ: надежная защита от природной инфекции недолговечна. Реинфекция может произойти спустя три месяца или менее.

Источник: New England Journal of Medicine