Сегодня, 26 ноября, правительства ряда стран Европы заявили о своих намерениях укрепить защиту от обнаруженного в Южной Африке нового штамма Covid-19. Ученые опасаются, что он может свести на нет все усилия по борьбе с пандемией.

В последние недели европейский континент и без того охвачен резкими скачками заболеваемости на фоне драматических протестов против программ блокировок, направленных на то, чтобы остановить смертоносную волну. Ведь число погибших в Европе от коронавируса превысило 1,5 млн человек, континент снова стал глобальным эпицентром непрекращающейся пандемии.

Ученые всего мира стремятся понять, насколько катастрофично влияние нового сильно мутировавшего Covid-штамма. Не окажется ли он более заразным, чем Дельта-вариант, который поставил мир на колени через год после того, как вирус впервые был обнаружен в центральном Китае.

Ожидание беспорядков, отмена авиарейсов

Чтобы не допустить повторения китайского сценария, страны Европы ускоряют темпы вакцинации, вводят более строгие ограничения для невакцинированных людей, поскольку число случаев заболевания увеличилось до рекордного уровня.

Власти Нидерландов готовились к новым беспорядкам перед ожидаемым сегодня, 26 ноября, заявлением премьер-министра страны Марка Рютте об ужесточении частичной изоляции, поскольку страна сталкивается с критической нехваткой больничных коек.

Напомним, Нидерланды четыре дня подряд страдали от беспорядков, направленных против изоляции, под предводительством людей, которых Рютте назвал идиотами. Самая большая волна протестов наблюдалась в портовом городе Роттердам, где полиция открыла огонь по участникам беспорядков, в результате чего пятеро получили ранения.

Буквально только что стало известно о том, что Нидерланды заявили о временном запрете въезда в страну туристов из Южной Африки, начиная с 12.00 26 ноября.

Чехия и Португалия — страны с одними из самых высоких показателей вакцинации в мире — объявили о новых мерах по сдерживанию волны инфекций, которая оказалась хуже, чем предполагалось.

Германия уже заявила о временном прекращении воздушного сообщения с ЮАР. Канцлер предупредила новое правительство страны, заявив, что каждый день на счету, поскольку количество погибших в стране превысило 100 тыс. человек.

Франция сделала обязательными бустерные прививки для всех взрослых. А агентство Европейского Союза по лекарствам в срочном порядке одобрило прививки для детей от пяти до 11 лет.

Министр здравоохранения ЮАР Джо Фахла назвал новый штамм серьезной угрозой.

По словам министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида, это открытие глубоко обеспокоило британских ученых, поскольку может сделать существующие вакцины менее эффективными. В качестве первого международного шага по защите от его распространения Англия заявила, что запретит поездки из шести южноафриканских стран.

Не до акций и карнавалов

Новость об открытии нового Covid-варианта напугала инвесторов на сегодняшних торгах, когда акции Токио упали на 3%.

Китай уже отменил сотни рейсов и закрыл некоторые школы, после того как были зарегистрированы три местных случая заболевания новым штаммом.

Филиппины заявили, что на следующей неделе они будут приветствовать возвращение на свои берега вакцинированных иностранных туристов из стран с низким уровнем риска.

— Насколько я понимаю, у нас не должно быть карнавала в феврале, — сказал президент Бразилии Жаир Болсонару.

Так он отреагировал на вопрос в одном из своих интервью по поводу соблюдения социальной дистанции во время ежегодного праздничного представления.