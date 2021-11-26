Правительство Израиля приняло решение ограничить авиарейсы из семи стран африканского континента — ЮАР, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Эсватини. Причина – выявление там случаев заражения чрезвычайно опасным новым вариантом Covid-19 — B.1.1.529.

Ситуация осложняется тем, что министерство здравоохранения Израиля объявило об обнаружении B1.1.529 у израильского туриста, вернувшегося из Африки. Медики исследуют еще два случая возможного заражения этим штаммом. Все трое человек были вакцинированы.

Сообщается, что, если кому-то из граждан Израиля нужно будет посетить одну из перечисленных стран, ему потребуется на это разрешение специальной государственной комиссии.

Довольно жестко поступает государство и с теми, кто возвращается в Израиль из стран, внесенных в красный список эпидемической опасности. Даже если человек полностью вакцинирован от Covid-19, ему все равно следует пройти семидневный карантин в специальных отелях.

Покинуть место изоляции можно только после двух отрицательных ПЦР-тестов. Если человек отказывается это делать, ему придется оставаться в месте изоляции еще не меньше недели.

Напомним, что пока известно о десяти случаях заражения новым вариантом коронавируса B.1.1.529 Три были зафиксированы в Ботсване, шесть – в ЮАР, еще один – в Гонконге, у мужчины, приехавшего из ЮАР.

Источник: Newsru.co.il.