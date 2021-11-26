Уряд Ізраїлю ухвалив рішення обмежити авіарейси з семи країн африканського континенту – ПАР, Лесото, Ботсвана, Зімбабве, Мозамбік, Намібія і Есватіні. Причина – виявлення там випадків зараження надзвичайно небезпечним новим варіантом Covid-19 – B. 1.1.529.

Ситуацію ускладнює те, що Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю оголосило про виявлення B1.1.529 у ізраїльського туриста, який повернувся з Африки. Медики досліджують ще два випадки можливого зараження цим штамом. Всі троє людей були вакциновані.

Повідомляється, що, якщо комусь із громадян Ізраїлю потрібно буде відвідати одну з перерахованих країн, йому знадобиться на це дозвіл спеціальної державної комісії.

Досить жорстко поводиться держава і з тими, хто повертається до Ізраїлю з країн, внесених до червоного списку епідемічної небезпеки. Навіть якщо людина повністю вакцинована від Covid-19, їй все одно треба пройти семиденний карантин в спеціальних готелях.

Покинути місце ізоляції можна тільки після двох негативних ПЛР-тестів. Якщо людина відмовляється це робити, їй доведеться залишатися в місці ізоляції ще не менше тижня.

Нагадаємо, що поки відомо про десять випадків зараження на новий варіант коронавірусу B. 1.1.529 Три були зафіксовані в Ботсвані, шість – в ПАР, ще один – в Гонконзі, у чоловіка, який приїхав з ПАР.

Джерело: Newsru.co.il.