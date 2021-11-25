У зв’язку з тим, що світ став поступово повертатися до свого звичайного, допандемічного, життя Всесвітня організація охорони здоров’я висловила стурбованість можливим новим спалахом смертельно небезпечного вірусу. Почуття тривоги підсилюють і різдвяні та новорічні свята, що наближаються.

– Ми хвилюємося за помилкове відчуття безпеки, що, мовляв, вакцинація покладе край пандемії і що люди, які вакцинувалися, не повинні вживати інших заходів захисту, – уточнив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Він зазначив, що вакцини, безумовно, велике досягнення науки – вони рятують життя, але потрібно розуміти, що щеплення не запобігають повністю поширенню вірусу.

За даними ВООЗ, минулого тижня в Європі зареєстровано понад 60% всіх захворювань і смертей від коронавірусної інфекції.