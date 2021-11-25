У деяких людей коронавірус не проходить безслідно. Після хвороби може виникнути постковідний синдром, при якому деякі симптоми та захворювання, що вражають нервову, серцево-судинну і легеневу системи, триватимуть.
Про це розповів голова Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні доктор Ярно Хабіхт в інтерв’ю одному з видань. За його словами, у пацієнтів під час цього синдрому спостерігаються зміна нюху/смаку, депресія, кашель, проблеми з пам’яттю. Також можуть бути запаморочення та проблеми з легеневою системою.
– У загальні симптоми входить втома і задишка та інші симптоми, які зазвичай впливають на повсякденне життя – це зміна нюху/смаку, депресія, кашель, проблеми з пам’яттю, головний біль, нездужання після навантаження, порушення сну і тахікардія, – зазначив він.
Експерт стверджує, що постковідний синдром може статися відразу після Covid-19 і тривати деякий час або проявлятися час від часу. Симптоми зберігаються як мінімум два-три місяці.
Хабіхт додав, що багато з цих симптомів з’являються знову. Коли це відбувається, то вони залишаються на більш тривалий період. Тому це сигнал, що потрібно звернутися до сімейного лікаря та проконсультуватися з ним.