У деяких людей коронавірус не проходить безслідно. Після хвороби може виникнути постковідний синдром, при якому деякі симптоми та захворювання, що вражають нервову, серцево-судинну і легеневу системи, триватимуть.

Про це розповів голова Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні доктор Ярно Хабіхт в інтерв’ю одному з видань. За його словами, у пацієнтів під час цього синдрому спостерігаються зміна нюху/смаку, депресія, кашель, проблеми з пам’яттю. Також можуть бути запаморочення та проблеми з легеневою системою.