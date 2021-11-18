У пацієнтів, що хворіли на Covid-19 тривалий час після одужання можуть спостерігатися деякі клінічні прояви і погане самопочуття.

Британські дослідження свідчать, що у кожної п’ятої людини з позитивним тестом постковідний синдром може тривати протягом 5 тижнів, у кожної 10 – протягом 12 тижнів.

Відновлення проходить повільно і пацієнт іще довго страждає від таких симптомів:

тривалий кашель,

задишка,

слабкість,

порушення сну та свідомості,

виснаження,

втрата смаку та нюху,

головний біль,

суглобовий синдром,

тривожність,

депресія,

розлади ендокринної системи

випадання волосся.

Спектр постковідних симптомів дуже широкий, він постійно доповнюється, тому що кожна людина індивідуально реагує на хворобу.

Для того, щоб відновитися після коронавірусної інфекції, необхідно врахувати і важкість перебігу хвороби, і індивідуальні особливості хворого.

Загальними порадами, які дають фахівці, є: дотримання балансу праці та відпочинку, достатній сон, легкі фізичні навантаження, які можна збільшувати поступово, враховуючи стан пацієнта.

Важливо тренуватия когнітивні здібності, оскільки часто після Covid-19 людей турбує погіршення пам’яті та концентраціїї уваги. Обов’язково потрібно багато ходити на свіжому повітрі.

Потрібно паралельно лікувати існуючі хронічні хвороби, якщо вони діагностовані. Необхідно тримати зв’язок з сімейним лікарем, щоб поділитися своїми тривогами або обговорити симптоми, які виникли після захворювання на Covid-19.

Всесвітня організація охорони здоров’я дала офіційне визначення поняттю постковідний синдром. Інформацію про це опублікували на сайті організації. Експерти робили висновки, спираючись на думку пацієнтів, що хворіли на Covid-19 та мали клінічні проявиіще протягом тривалого часу після одужання.