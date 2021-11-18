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Постковідний синдром: які головні симптоми

18 Листопада 2021, 18:19
Лариса Божко журналістка розділу Здоров\’я
депресия
Джерело: Depositphotos

У пацієнтів, що хворіли на Covid-19 тривалий час після одужання можуть спостерігатися деякі клінічні прояви і погане самопочуття.

Британські дослідження свідчать, що у кожної п’ятої людини з позитивним тестом постковідний синдром може тривати протягом 5 тижнів, у кожної 10 – протягом 12 тижнів.

Відновлення проходить повільно і пацієнт іще довго страждає від таких симптомів:

  • тривалий кашель,
  • задишка,
  • слабкість,
  • порушення сну та свідомості,
  • виснаження,
  • втрата смаку та нюху,
  • головний біль,
  • суглобовий синдром,
  • тривожність,
  • депресія,
  • розлади ендокринної системи
  • випадання волосся.

Спектр постковідних симптомів дуже широкий, він постійно доповнюється, тому що кожна людина індивідуально реагує на хворобу.

Для того, щоб відновитися після коронавірусної інфекції, необхідно врахувати і важкість перебігу хвороби, і індивідуальні особливості хворого.

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Загальними порадами, які дають фахівці, є: дотримання балансу праці та відпочинку, достатній сон, легкі фізичні навантаження, які можна збільшувати поступово, враховуючи стан пацієнта.

Важливо тренуватия когнітивні здібності, оскільки часто після Covid-19 людей турбує погіршення пам’яті та концентраціїї уваги. Обов’язково потрібно багато ходити на свіжому повітрі.

Потрібно паралельно лікувати існуючі хронічні хвороби, якщо вони діагностовані. Необхідно тримати зв’язок з сімейним лікарем, щоб поділитися своїми тривогами або обговорити симптоми, які виникли після захворювання на Covid-19.

Всесвітня організація охорони здоров’я дала офіційне визначення поняттю постковідний синдром. Інформацію про це  опублікували на сайті організації. Експерти робили висновки, спираючись на думку пацієнтів, що хворіли на Covid-19 та мали клінічні проявиіще протягом тривалого часу після одужання.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавирус Covid-19
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