У пацієнтів, що хворіли на Covid-19 тривалий час після одужання можуть спостерігатися деякі клінічні прояви і погане самопочуття.
Британські дослідження свідчать, що у кожної п’ятої людини з позитивним тестом постковідний синдром може тривати протягом 5 тижнів, у кожної 10 – протягом 12 тижнів.
Відновлення проходить повільно і пацієнт іще довго страждає від таких симптомів:
- тривалий кашель,
- задишка,
- слабкість,
- порушення сну та свідомості,
- виснаження,
- втрата смаку та нюху,
- головний біль,
- суглобовий синдром,
- тривожність,
- депресія,
- розлади ендокринної системи
- випадання волосся.
Спектр постковідних симптомів дуже широкий, він постійно доповнюється, тому що кожна людина індивідуально реагує на хворобу.
Для того, щоб відновитися після коронавірусної інфекції, необхідно врахувати і важкість перебігу хвороби, і індивідуальні особливості хворого.
Загальними порадами, які дають фахівці, є: дотримання балансу праці та відпочинку, достатній сон, легкі фізичні навантаження, які можна збільшувати поступово, враховуючи стан пацієнта.
Важливо тренуватия когнітивні здібності, оскільки часто після Covid-19 людей турбує погіршення пам’яті та концентраціїї уваги. Обов’язково потрібно багато ходити на свіжому повітрі.
Потрібно паралельно лікувати існуючі хронічні хвороби, якщо вони діагностовані. Необхідно тримати зв’язок з сімейним лікарем, щоб поділитися своїми тривогами або обговорити симптоми, які виникли після захворювання на Covid-19.
Всесвітня організація охорони здоров’я дала офіційне визначення поняттю постковідний синдром. Інформацію про це опублікували на сайті організації. Експерти робили висновки, спираючись на думку пацієнтів, що хворіли на Covid-19 та мали клінічні проявиіще протягом тривалого часу після одужання.