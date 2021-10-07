Всесвітня організація охорони здоров’я дала офіційне визначення поняттю постковідний синдром.

Відповідну інформацію опублікували на сайті організації. Експерти запропонували опитування із 45 пунктів. У ньому взяли участь 460 фахівців та пацієнтів з різних країн світу.

– Організація консультувалася з пацієнтами, клініцистами та іншими зацікавленими сторонами, щоб отримати це визначення стану після Covid-19. У визначенні цього поняття взяли участь з 44 країн, – зазначили у ВООЗ.

WHO consulted patients, clinicians and other stakeholders to arrive at this post #COVID19 condition definition. People from 44 countries in the 6 WHO regions participated in determining the clinical case definition. WHO thanks all those contributed to this process. https://t.co/QU1B8haPmv — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 7, 2021

Згідно з підсумковим визначенням, виникнення постковідного стану спостерігають у пацієнтів, які перехворіли на Covid-19, через три місяці. Симптоми тривають як мінімум два місяці та не можуть бути пояснені іншими діагнозами. При цьому в деяких випадках вони проявляються вже з моменту зараження.

Серед симптомів синдрому відзначають: нестачу дихання, когнітивні розлади, постійна втома та деякі інші симптоми, які заважають повсякденному функціонуванню. Також вони час від часу можуть посилюватися або ж послаблюватися.

У ВООЗ додали, що визначення постковідного синдрому допоможе краще його діагностувати, відокремлюючи від інших хвороб і нездужань, і, як наслідок, швидше починати його лікування. Організація продовжить вивчати цей синдром в міру надходження нових даних і розширення польових досліджень.

Дослідження, яке провели у Великій Британії, свідчить про те, що кожна сьома людина, яка перехворіла на коронавірус, відчуває симптоми хвороби ще щонайменше 12 тижнів після хвороби – тобто має постковідний синдром.

Найпопулярнішими симптомами цього синдрому у Великій Британії є втома, біль у м’язах, труднощі з концентрацією уваги, втрата смаку та запаху. Детальніше про дослідження постковідного синдрому – читайте на Фактах ICTV.