Всесвітня організація охорони здоров’я дала офіційне визначення поняттю постковідний синдром.

Відповідну інформацію опублікували на сайті організації. Експерти запропонували опитування із 45 пунктів. У ньому взяли участь 460 фахівців та пацієнтів з різних країн світу.

WHO consulted patients, clinicians and other stakeholders to arrive at this post #COVID19 condition definition. People from 44 countries in the 6 WHO regions participated in determining the clinical case definition.

WHO thanks all those contributed to this process. https://t.co/QU1B8haPmv

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 7, 2021