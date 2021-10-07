Всемирная организация здравоохранения дала официальное определение понятию постковидный синдром.

Соответствующую информацию опубликовали на сайте организации. Эксперты предложили опросник из 45 пунктов. В нем приняли участие 460 специалистов и пациентов из разных стран мира.

— Организация консультировалась с пациентами, клиницистами и другими заинтересованными сторонами, чтобы получить это определение состояния после Covid-19. В определении этого понятия приняли участие люди из 44 стран, — отметили в ВОЗ.

WHO consulted patients, clinicians and other stakeholders to arrive at this post #COVID19 condition definition. People from 44 countries in the 6 WHO regions participated in determining the clinical case definition. WHO thanks all those contributed to this process. https://t.co/QU1B8haPmv — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 7, 2021

Согласно итоговому определению, возникновение постковидного состояния наблюдают у пациентов, которые переболели Covid-19, через три месяца. Симптомы длятся как минимум два месяца и не могут быть объяснены другими диагнозами. При этом в некоторых случаях они проявляются уже с момента заражения.

Среди симптомов синдрома отмечают: нехватку дыхания, когнитивные расстройства, постоянную усталость и некоторые другие симптомы, которые мешают повседневному функционированию. Также они время от времени могут усиливаться или ослабляться.

В ВОЗ добавили, что определение постковидного синдрома поможет лучше его диагностировать, отделяя от других болезней и недомоганий, и, как следствие, скорее начинать его лечение. Организация продолжит изучать этот синдром по мере поступления новых данных и расширения полевых исследований.

Исследование, которое провели в Великобритании, свидетельствует о том, что каждый седьмой человек, переболевший коронавирусом, чувствует симптомы болезни еще как минимум 12 недель после болезни – то есть страдает постковидным синдромом.

Самыми популярными симптомами этого синдрома в Великобритании являются усталость, боль в мышцах, трудности с концентрацией внимания, потеря вкуса и запаха. Подробнее об исследовании постковидного синдрома читайте на Фактах ICTV.