У пациентов с Covid-19 длительное время после выздоровления могут наблюдаться некоторые клинические проявления и плохое самочувствие.

Британские исследования свидетельствуют, что у каждого пятого человека с положительным тестом, постковидный синдром может длиться в течение 5 недель, у каждого 10 – в течение 12 недель.

Восстановление проходит медленно, и пациент еще долго страдает такими симптомами:

длительный кашель,

одышка,

слабость,

нарушение сна и сознания,

истощение,

потеря вкуса и обоняния,

головная боль,

суставной синдром,

тревожность,

депрессия,

расстройства эндокринной системы

выпадение волос.

Спектр постковидных симптомов очень широк, он постоянно дополняется, потому что каждый индивидуально реагирует на болезнь.

Для того чтобы восстановиться после коронавирусной инфекции, необходимо учесть и тяжесть течения болезни, и индивидуальные особенности больного.

Общие советы, которые дают специалисты: соблюдение баланса труда и отдыха, достаточный сон, легкие физические нагрузки, которые можно увеличивать постепенно, учитывая состояние пациента.

Важно тренировать когнитивные способности, поскольку часто после Covid-19 людей беспокоит ухудшение памяти и концентрации внимания. Обязательно нужно много ходить на свежем воздухе.

Следует параллельно лечить существующие хронические болезни, если они диагностированы. Необходимо держать связь с семейным врачом, чтобы поделиться своими тревогами или обсудить симптомы, возникшие после заболевания Covid-19.

Всемирная организация здравоохранения дала официальное определение понятию постковидного синдрома. Информацию об этом опубликовали на сайте организации. Эксперты делали выводы, опираясь на мнение пациентов, которые болели Covid-19 и имели клинические проявления еще в течение длительного времени после выздоровления.