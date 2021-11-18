Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

Постковидный синдром: какие главные симптомы

18 ноября 2021, 18:19
Лариса Божко журналістка розділу Здоров\’я
депресия
Источник: Depositphotos

У пациентов с Covid-19 длительное время после выздоровления могут наблюдаться некоторые клинические проявления и плохое самочувствие.

Британские исследования свидетельствуют, что у каждого пятого человека с положительным тестом, постковидный синдром может длиться в течение 5 недель, у каждого 10  – в течение 12 недель.

Восстановление проходит медленно, и пациент еще долго страдает такими симптомами:

  • длительный кашель,
  • одышка,
  • слабость,
  • нарушение сна и сознания,
  • истощение,
  • потеря вкуса и обоняния,
  • головная боль,
  • суставной синдром,
  • тревожность,
  • депрессия,
  • расстройства эндокринной системы
  • выпадение волос.

Спектр постковидных симптомов очень широк, он постоянно дополняется, потому что каждый индивидуально реагирует на болезнь.

Для того чтобы восстановиться после коронавирусной инфекции, необходимо учесть и тяжесть течения болезни, и индивидуальные особенности больного.

Читайте также:
Постковидный синдром: какие главные симптомыПостковидний синдром: 70% украинцев после Covid-19 нуждаются в реабилитации — Степанов

Общие советы, которые дают специалисты: соблюдение баланса труда и отдыха, достаточный сон, легкие физические нагрузки, которые можно увеличивать постепенно, учитывая состояние пациента.

Важно тренировать когнитивные способности, поскольку часто после Covid-19 людей беспокоит ухудшение памяти и концентрации внимания. Обязательно нужно много ходить на свежем воздухе.

Следует параллельно лечить существующие хронические болезни, если они диагностированы. Необходимо держать связь с семейным врачом, чтобы поделиться своими тревогами или обсудить симптомы, возникшие после заболевания Covid-19.

Всемирная организация здравоохранения дала официальное определение понятию постковидного синдрома. Информацию об этом опубликовали на сайте организации. Эксперты делали выводы, опираясь на мнение пациентов, которые болели Covid-19 и имели клинические проявления еще в течение длительного времени после выздоровления.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка