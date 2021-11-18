У пациентов с Covid-19 длительное время после выздоровления могут наблюдаться некоторые клинические проявления и плохое самочувствие.
Британские исследования свидетельствуют, что у каждого пятого человека с положительным тестом, постковидный синдром может длиться в течение 5 недель, у каждого 10 – в течение 12 недель.
Восстановление проходит медленно, и пациент еще долго страдает такими симптомами:
- длительный кашель,
- одышка,
- слабость,
- нарушение сна и сознания,
- истощение,
- потеря вкуса и обоняния,
- головная боль,
- суставной синдром,
- тревожность,
- депрессия,
- расстройства эндокринной системы
- выпадение волос.
Спектр постковидных симптомов очень широк, он постоянно дополняется, потому что каждый индивидуально реагирует на болезнь.
Для того чтобы восстановиться после коронавирусной инфекции, необходимо учесть и тяжесть течения болезни, и индивидуальные особенности больного.
Общие советы, которые дают специалисты: соблюдение баланса труда и отдыха, достаточный сон, легкие физические нагрузки, которые можно увеличивать постепенно, учитывая состояние пациента.
Важно тренировать когнитивные способности, поскольку часто после Covid-19 людей беспокоит ухудшение памяти и концентрации внимания. Обязательно нужно много ходить на свежем воздухе.
Следует параллельно лечить существующие хронические болезни, если они диагностированы. Необходимо держать связь с семейным врачом, чтобы поделиться своими тревогами или обсудить симптомы, возникшие после заболевания Covid-19.
Всемирная организация здравоохранения дала официальное определение понятию постковидного синдрома. Информацию об этом опубликовали на сайте организации. Эксперты делали выводы, опираясь на мнение пациентов, которые болели Covid-19 и имели клинические проявления еще в течение длительного времени после выздоровления.