У некоторых людей коронавирус не проходит бесследно. После болезни может возникнуть постковидный синдром, при котором некоторые симптомы и заболевания, поражающие нервную, сердечно-сосудистую и легочную системы, будут продолжаться.

Об этом рассказал глава Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине доктор Ярно Хабихт в интервью одному из изданий. По его словам, у пациентов во время этого синдрома наблюдаются изменение обоняния/вкуса, депрессия, кашель, проблемы с памятью. Также могут быть головокружение и проблемы с легочной системой.

— В общие симптомы входит усталость и одышка и другие симптомы, которые обычно влияют на повседневную жизнь — это изменение обоняния/вкуса, депрессия, кашель, проблемы с памятью, головная боль, недомогание после нагрузки, нарушения сна и тахикардия, — отметил он.

Эксперт утверждает, что постковидный синдром может произойти сразу после Covid-19 и длиться некоторое время или проявляться время от времени. Симптомы сохраняются как минимум два-три месяца.

Хабихт добавил, что многие из этих симптомов появляются снова. Когда это происходит, то они остаются на более длительный период. Поэтому это сигнал, что нужно обратиться к семейному врачу и проконсультироваться с ним.