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ВОЗ обеспокоена: вакцинированные от Covid-19 ошибочно ощущают себя в безопасности

25 ноября 2021, 12:36
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
праздник
Источник: Depositphotos

В связи с тем, что мир стал постепенно возвращаться к своей обычной, допандемической, жизни Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность возможной новой вспышкой смертельно опасного вируса. Чувство тревоги усиливают и приближающиеся рождественские и новогодние праздники.

— Мы волнуемся за ложное чувство безопасности, что, мол, вакцинация положит конец пандемии и что люди, которые вакцинировались, не должны принимать другие меры защиты, — уточнил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Он отметил, что вакцины, безусловно, великое достижение науки – они спасают жизни, но нужно понимать, что прививки не предотвращают полностью распространение вируса.

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По данным ВОЗ, на прошлой неделе в Европе зарегистрировано более 60% всех заболеваний и смертей от коронавирусной инфекции.

Источник
The Guardian
Теги
Вакцинация , ВООЗ , Коронавирус Covid-19 , Новогодние праздники , пандемія , Свята
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