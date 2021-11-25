В связи с тем, что мир стал постепенно возвращаться к своей обычной, допандемической, жизни Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность возможной новой вспышкой смертельно опасного вируса. Чувство тревоги усиливают и приближающиеся рождественские и новогодние праздники.

— Мы волнуемся за ложное чувство безопасности, что, мол, вакцинация положит конец пандемии и что люди, которые вакцинировались, не должны принимать другие меры защиты, — уточнил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Он отметил, что вакцины, безусловно, великое достижение науки – они спасают жизни, но нужно понимать, что прививки не предотвращают полностью распространение вируса.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе в Европе зарегистрировано более 60% всех заболеваний и смертей от коронавирусной инфекции.