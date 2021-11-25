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В отличие от гриппа: возможный переход Covid-19 в режим сезонности еще не доказан

25 ноября 2021, 11:53
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
простуда
Источник: Depositphotos

Пока нет серьезной доказательной базы того, что коронавирусная инфекция может стать сезонной болезнью. Об этом в интервью одному из украинских интернет-изданий заявил глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

— Это одна из теорий о том, что Covid-19, якобы, может стать сезонным. Но сейчас у нас нет этому доказательств, — отметил представитель ВОЗ.

По его словам, сегодня в европейских странах, и в Украине в том числе, есть сезонный грипп. Поэтому ВОЗ расценивает как актуальные прививки от сезонного гриппа и коронавируса, которые можно сделать одновременно.

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Глава Бюро ВОЗ в Украине также подчеркнул важность получения первой дозы от Covid-19.

— Сейчас в Украине хотя бы одну прививку сделали 31% населения. Но есть большие различия по регионам, — уточнил Ярно Хабихт.

Так, по его словам, в Луганской области первую дозу получили лишь 11% населения, а в Киеве – 53%.

Прежде чем говорить о возможном сезонном характере коронавируса, следует сделать все, чтобы обезопасить себя от него. И сделать это можно, в первую очередь, с помощью вакцинации.

Источник
РБК-Украина
Теги
Вакцинация , ВООЗ , Грип , Грип в Україні , Коронавирус Covid-19 , статистика
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