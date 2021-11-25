Пока нет серьезной доказательной базы того, что коронавирусная инфекция может стать сезонной болезнью. Об этом в интервью одному из украинских интернет-изданий заявил глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

— Это одна из теорий о том, что Covid-19, якобы, может стать сезонным. Но сейчас у нас нет этому доказательств, — отметил представитель ВОЗ.

По его словам, сегодня в европейских странах, и в Украине в том числе, есть сезонный грипп. Поэтому ВОЗ расценивает как актуальные прививки от сезонного гриппа и коронавируса, которые можно сделать одновременно.

Глава Бюро ВОЗ в Украине также подчеркнул важность получения первой дозы от Covid-19.

— Сейчас в Украине хотя бы одну прививку сделали 31% населения. Но есть большие различия по регионам, — уточнил Ярно Хабихт.

Так, по его словам, в Луганской области первую дозу получили лишь 11% населения, а в Киеве – 53%.

Прежде чем говорить о возможном сезонном характере коронавируса, следует сделать все, чтобы обезопасить себя от него. И сделать это можно, в первую очередь, с помощью вакцинации.