Поки немає серйозної доказової бази того, що коронавірусна інфекція може стати сезонною хворобою. Про це в інтерв’ю одному з українських інтернет-видань заявив глава Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

– Це одна з теорій про те, що Covid-19, нібито, може стати сезонним. Але зараз у нас немає цьому доказів, – зазначив представник ВООЗ.

За його словами, сьогодні в європейських країнах, і в Україні в тому числі, є сезонний грип. Тому ВООЗ розцінює як актуальні щеплення від сезонного грипу та коронавірусу, які можна зробити одночасно.

Глава Бюро ВООЗ в Україні також підкреслив важливість отримання першої дози від Covid-19.

– Зараз в Україні хоча б одне щеплення зробили 31% населення. Але є великі відмінності по регіонах, – уточнив Ярно Хабіхт.

Так, за його словами, в Луганській області першу дозу отримали лише 11% населення, а в Києві – 53%.

Перш ніж говорити про можливий сезонний характер коронавірусу, слід зробити все, щоб убезпечити себе від нього. І зробити це можна, в першу чергу, за допомогою вакцинації.