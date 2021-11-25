Новий варіант Covid-19 стійкий до вакцин завдяки великій кількості мутацій, що накопичилися в ньому. Про це заявили вірусологи Великої Британії, зазначивши, що новий штам практично невидимий для захисних антитіл, які виробилися в організмі після вакцинації або перенесеної коронавірусної інфекції.

Повідомляється, що на сьогодні зафіксовано тільки десять випадків інфікування новим Covid-варіантом, який вчені позначили як B. 1.1.529.

Уперше B. 1.1.529 був виявлений 11 листопада 2021 року. Три випадки зареєстровано в Ботсвані, шість – в Південно-Африканській Республіці, один -в Гонконзі.

Вірусологи зазначають, що поки що рано говорити про ступінь заразності нового штаму і його здатність до стрімкого поширення подібно Дельта-варіанту. Проте…

– Варіант B. 1.1.529 має по-справжньому жахливий профіль спайк-білка, що може стати причиною для серйозного занепокоєння – зазначив у Twitter науковий співробітник Імперського коледжу Лондона Том Пікок.

Він закликав наукову спільноту уважно спостерігати за новим варіантом коронавірусу. Його занепокоєння вже розділили інші британські колеги, які також відзначили, що все залежить від здатності вірусу до поширення.

Директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона професор Франсуа Балло вже висунув гіпотезу, що новий штам міг сформуватися в організмі людини, чия імунна система ослаблена важким фоновим захворюванням.

Найімовірніше, йдеться про ВІЛ-інфікованого пацієнта, який не отримував належного лікування. Його імунітет просто не впорався з хронічною Covid-інфекцією, що дало змогу вірусу спокійно накопичувати мутації, кількість яких перейшла в якість – новий небезпечний Covid-варіант.

Джерело: Daily Mail