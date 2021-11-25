Новый вариант Covid-19 устойчив к вакцинам, благодаря большому количеству накопившихся в нем мутаций. Об этом заявили вирусологи Великобритании, отметив, что новый штамм практически невидим для защитных антител, которые выработались в организме после вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции.

Сообщается, что на сегодня зафиксировано только десять случаев инфицирования новым Covid-вариантом, который ученые обозначили как B.1.1.529.

Впервые B.1.1.529 был обнаружен 11 ноября 2021 года. Три случая зарегистрированы в Ботсване, шесть — в Южно-Африканской Республике, один — в Гонконге.

Вирусологи отмечают, что пока рано говорить о степени заразности нового штамма и его способности к стремительному распространению подобно Дельта-варианту. Но…

— Вариант B.1.1.529 имеет по-настоящему ужасный профиль спайк-белка, что может стать причиной для серьезного беспокойства — отметил в Twitter научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Том Пикок.

Он призвал научное сообщество внимательно наблюдать за новым вариантом коронавируса. Его обеспокоенность уже разделили другие британские коллеги, которые также отметили, что все зависит от способности вируса к распространению.

Директором Института генетики университетского колледжа Лондона профессором Франсуа Балло уже выдвинута гипотеза, что новый штамм мог сформироваться в организме человека, чья иммунная система ослаблена тяжелым фоновым заболеванием.

Скорее всего, речь идет о ВИЧ-инфицированном пациенте, который не получал должного лечения. Его иммунитет попросту не справился с хронической Covid-инфекцией, что позволило вирусу спокойно накапливать мутации, количество которых перешло в качество – новый опасный Covid-вариант.

Источник: Daily Mail