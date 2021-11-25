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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 16 943 новых случая Covid-19

25 ноября 2021, 08:15
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 16 943 человек. Из них 1 451 ребенок и 304 медработника.

Выздоровели за сутки – 26 811 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 628 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 3 404 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 688), Запорожской (1 066), Львовской (1 048), Полтавской (967), Донецкой (924) и Днепропетровской (893) областях.

  • г. Киев — 1 688;
  • Винницкая область — 810;
  • Волынская область — 492;
  • Днепропетровская область — 893;
  • Донецкая область — 924;
  • Житомирская область — 707;
  • Закарпатская область — 671;
  • Запорожская область — 1 066;
  • Ивано-Франковская область — 638;
  • Киевская область — 719;
  • Кировоградская область – 191;
  • Луганская область — 258;
  • Львовская область — 1 048;
  • Николаевская область — 442;
  • Одесская область — 644;
  • Полтавская область — 967;
  • Ровенская область — 659;
  • Сумская область — 534;
  • Тернопольская область — 339;
  • Харьковская область — 728;
  • Херсонская область — 284;
  • Хмельницкая область — 778;
  • Черкасская область — 523;
  • Черновицкая область — 235;
  • Черниговская область — 705.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 3 384 404 человека;
  • выздоровело — 2 852 452 человека;
  • летальных исходов — 83 541;
  • проведено ПЦР-тестирований — 15 700 772.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 13 083 135 человек, из них получили одну дозу – 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек. Всего проведено 23 501 133 прививки.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ , пандемія , статистика
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