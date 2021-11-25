За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 16 943 человек. Из них 1 451 ребенок и 304 медработника.
Выздоровели за сутки – 26 811 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 628 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 3 404 человека.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 688), Запорожской (1 066), Львовской (1 048), Полтавской (967), Донецкой (924) и Днепропетровской (893) областях.
- г. Киев — 1 688;
- Винницкая область — 810;
- Волынская область — 492;
- Днепропетровская область — 893;
- Донецкая область — 924;
- Житомирская область — 707;
- Закарпатская область — 671;
- Запорожская область — 1 066;
- Ивано-Франковская область — 638;
- Киевская область — 719;
- Кировоградская область – 191;
- Луганская область — 258;
- Львовская область — 1 048;
- Николаевская область — 442;
- Одесская область — 644;
- Полтавская область — 967;
- Ровенская область — 659;
- Сумская область — 534;
- Тернопольская область — 339;
- Харьковская область — 728;
- Херсонская область — 284;
- Хмельницкая область — 778;
- Черкасская область — 523;
- Черновицкая область — 235;
- Черниговская область — 705.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 3 384 404 человека;
- выздоровело — 2 852 452 человека;
- летальных исходов — 83 541;
- проведено ПЦР-тестирований — 15 700 772.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 13 083 135 человек, из них получили одну дозу – 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек. Всего проведено 23 501 133 прививки.