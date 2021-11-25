За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 16 943 человек. Из них 1 451 ребенок и 304 медработника.

Выздоровели за сутки – 26 811 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 628 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 3 404 человека.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 688), Запорожской (1 066), Львовской (1 048), Полтавской (967), Донецкой (924) и Днепропетровской (893) областях.

г. Киев — 1 688;

Винницкая область — 810;

Волынская область — 492;

Днепропетровская область — 893;

Донецкая область — 924;

Житомирская область — 707;

Закарпатская область — 671;

Запорожская область — 1 066;

Ивано-Франковская область — 638;

Киевская область — 719;

Кировоградская область – 191;

Луганская область — 258;

Львовская область — 1 048;

Николаевская область — 442;

Одесская область — 644;

Полтавская область — 967;

Ровенская область — 659;

Сумская область — 534;

Тернопольская область — 339;

Харьковская область — 728;

Херсонская область — 284;

Хмельницкая область — 778;

Черкасская область — 523;

Черновицкая область — 235;

Черниговская область — 705.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 3 384 404 человека;

выздоровело — 2 852 452 человека;

летальных исходов — 83 541;

проведено ПЦР-тестирований — 15 700 772.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 13 083 135 человек, из них получили одну дозу – 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек. Всего проведено 23 501 133 прививки.