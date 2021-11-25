За минулу добу Covid-19 підтверджений у 16 943 осіб. З них 1 451 дитина і 304 медпрацівника.
Одужали за добу – 26 811 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 628 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 3 404 особи.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 688), Запорізькій (1 066), Львівській (1 048), Полтавській (967), Донецькій (924) та Дніпропетровській (893) областях.
- м. Київ – 1 688;
- Вінницька область – 810;
- Волинська область – 492;
- Дніпропетровська область – 893;
- Донецька область – 924;
- Житомирська область – 707;
- Закарпатська область – 671;
- Запорізька область – 1 066;
- Івано-Франківська область – 638;
- Київська область – 719;
- Кіровоградська область – 191;
- Луганська область – 258;
- Львівська область – 1 048;
- Миколаївська область – 442;
- Одеська область – 644;
- Полтавська область – 967;
- Рівненська область – 659;
- Сумська область – 534;
- Тернопільська область – 339;
- Харківська область – 728;
- Херсонська область – 284;
- Хмельницька область – 778;
- Черкаська область – 523;
- Чернівецька область – 235;
- Чернігівська область – 705.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 384 404 особи;
- одужало – 2 852 452 особи;
- летальних випадків – 83 541;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 700 772.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей. Загалом проведено 23 501 133 щеплення.