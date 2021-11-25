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За минулу добу в Україні зафіксовано 16 943 нових випадків Covid-19

25 Листопада 2021, 08:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 16 943 осіб. З них 1 451 дитина і 304 медпрацівника.

Одужали за добу – 26 811 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 628 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 3 404 особи.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 688), Запорізькій (1 066), Львівській (1 048),  Полтавській (967), Донецькій (924)  та Дніпропетровській (893) областях.

  • м. Київ – 1 688;
  • Вінницька область – 810;
  • Волинська область – 492;
  • Дніпропетровська область – 893;
  • Донецька область – 924;
  • Житомирська область – 707;
  • Закарпатська область – 671;
  • Запорізька область – 1 066;
  • Івано-Франківська область – 638;
  • Київська область – 719;
  • Кіровоградська область – 191;
  • Луганська область – 258;
  • Львівська область – 1 048;
  • Миколаївська область – 442;
  • Одеська область – 644;
  • Полтавська область – 967;
  • Рівненська область – 659;
  • Сумська область – 534;
  • Тернопільська область – 339;
  • Харківська область – 728;
  • Херсонська область – 284;
  • Хмельницька область – 778;
  • Черкаська область – 523;
  • Чернівецька область – 235;
  • Чернігівська область – 705.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 384 404 особи;
  • одужало – 2 852 452 особи;
  • летальних випадків – 83 541;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 700 772.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000  людей. Загалом проведено 23 501 133 щеплення.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , пандемія , статистика
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