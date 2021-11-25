За минулу добу Covid-19 підтверджений у 16 943 осіб. З них 1 451 дитина і 304 медпрацівника.

Одужали за добу – 26 811 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 628 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 3 404 особи.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 688), Запорізькій (1 066), Львівській (1 048), Полтавській (967), Донецькій (924) та Дніпропетровській (893) областях.

м. Київ – 1 688;

Вінницька область – 810;

Волинська область – 492;

Дніпропетровська область – 893;

Донецька область – 924;

Житомирська область – 707;

Закарпатська область – 671;

Запорізька область – 1 066;

Івано-Франківська область – 638;

Київська область – 719;

Кіровоградська область – 191;

Луганська область – 258;

Львівська область – 1 048;

Миколаївська область – 442;

Одеська область – 644;

Полтавська область – 967;

Рівненська область – 659;

Сумська область – 534;

Тернопільська область – 339;

Харківська область – 728;

Херсонська область – 284;

Хмельницька область – 778;

Черкаська область – 523;

Чернівецька область – 235;

Чернігівська область – 705.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 384 404 особи;

одужало – 2 852 452 особи;

летальних випадків – 83 541;

проведено ПЛР-тестувань – 15 700 772.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей. Загалом проведено 23 501 133 щеплення.