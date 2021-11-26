Зимние курорты Украины претерпят незначительные, но все же изменения, связанные прежде всего с соблюдением эпидемических требований. О некоторых из них в интервью одному из украинских информационных порталов рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, карантинные ограничения в красной зоне регулирует постановление Минздрава №1236, согласно которому, в частности, запрещена работа подъемников на горнолыжных курортах. Но эта эпидемическая норма не касается вакцинированных отдыхающих.

Поскольку проконтролировать наличие Covid-сертификатов у всех желающих воспользоваться услугами подъемников очень сложно, курортам предложено отслеживать наличие документов о вакцинации там, где это сделать проще. Например, при регистрации в гостиницах или на пунктах проката.

Происходить это будет, по словам Игоря Кузина, следующим образом: человек берет на прокат лыжи, показывает свой Covid-сертификат, его вносят в соответствующую базу данных, а на одежду прикрепляют специальную наклейку с индивидуальным номером.

Эта наклейка станет своеобразным пропуском в курортную зону, и по ней будут ориентироваться сотрудники, уполномоченные проводить проверки соблюдения карантинных ограничений.

Кроме того, в настоящее время специалисты Минздрава прорабатывают механизмы, благодаря которым в зонах отдыха не будут создаваться огромные очереди.

Отметим также, что в своем интервью главный санитарный врач заявил, что конец декабря должен быть гораздо спокойнее в плане динамики заболеваемости Covid-19. К этому времени эпидемическая волна должна выйти за пределы Украины.

Крупные регионы страны, по словам Игоря Кузина, будут постепенно возвращаться в оранжевую или даже в желтую зоны эпидемической опасности.