В Украине по состоянию на 26 ноября в желтую зону эпидемической опасности вошли четыре области. Показатели улучшились в Закарпатской, Кировоградской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В оранжевой зоне карантина остались Полтавская и Харьковская области.

Кроме того, красной зоне карантина отвечают Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области и город Киев.

Сейчас уровень заболеваемости Covid-19 в Украине составляет 580 на 100 тыс. населения (при норме менее 75). А 25 ноября этот показатель составлял 601, что свидетельствует о постепенном улучшении ситуации.

В целом в стране уровень Covid-госпитализаций составляет 60,1 на 100 тыс. населения (при норме меньше 60 на 100 тыс.). В Киеве этот показатель находится на уровне 60,0 на 100 тыс. населения, то есть в пределах нормы.

В то же время ни в одном регионе не превышен уровень загруженности коек с кислородом для больных Covid-19.

По состоянию на 26 ноября коронавируса в Украине зафиксировали у 15 936 человек. Выздороветь удалось 24 569 людям, а умерли — 608 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1 438), Запорожской (1 075), Днепропетровской (1 022), Донецкой (970), Полтавской (953) и Винницкой (860) областях.