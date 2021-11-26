В Україні станом на 26 листопада до жовтої зони епідемічної небезпеки увійшли чотири області. Показники покращилися у Закарпатській, Кіровоградській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. У помаранчевій зоні карантину залишилися Полтавська та Харківська області.

Крім того, червоній зоні карантину відповідають Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та місто Київ.

Зараз рівень захворюваності на Covid-19 в Україні становить 580 на 100 тис. населення (за норми менш як 75). А 25 листопада цей показник становив 601, що свідчить про поступове покращення ситуації.

Загалом у країні рівень Covid-госпіталізацій становить 60,1 на 100 тис. населення (за норми менше ніж 60 на 100 тис.). У Києві цей показник перебуває на рівні 60,0 на 100 тис. населення, тобто у межах норми.

Водночас у жодному регіоні не перевищений рівень завантаженості ліжок з киснем для хворих на Covid-19.

Станом на 26 листопада коронавірусу в Україні зафіксували у 15 936 людей. Одужати вдалося 24 569 людям, а померли – 608 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в м. Київ (1 438), Запорізькій (1 075), Дніпропетровській (1 022), Донецькій (970), Полтавській (953) та Вінницькій (860) областях.