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Добова захворюваність на коронавірус в Україні впала нижче 19 тисяч випадків

20 Листопада 2021, 09:10
Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Добова захворюваність на коронавірус в Україні впала нижче 19 тисяч випадків
Джерело: УНІАН

Станом на 8.00 суботи, 20 листопада, на території України добова захворюваність на коронавірус в Україні склала 18 250 осіб. Таким чином з початку пандемії захворіли вже 3 322 308 громадян країни.

Зокрема, за минулі 24 години Covid-19 було підтверджено у 1 463 дітей та 380 медичних працівників.

Детальну статистику захворюваності Covid-19 читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Статистика за добу

  • 664 летальних випадків;
  • 21 979 українців подолали коронавірус;
  • 311 316 щеплених.

Статистика з початку пандемії

  • 80 895 смертей;
  • 3 322 308 таких, що одужали;
  • 12 755 986 щеплених.

За весь час епідемії на території України було проведено 15 511 371 ПЛР-тест на Covid-19.

Найбільшу кількість тих, хто заразився за останні 24 години, зафіксували у Дніпропетровській (1 870), Запорізькій (1 027), Львівській (1 017) та Донецькій (1 010) областях, а також у місті Київ (1 484).

Захворюваність у регіонах

  • Київ – 1 484 випадки;
  • Вінницька область – 776 випадків;
  • Волинська область – 652 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1870 випадків;
  • Донецька область – 1 010 випадків;
  • Житомирська область – 547 випадків;
  • Закарпатська область – 519 випадків;
  • Запорізька область – 1 027 випадків;
  • Івано-Франківська область – 570 випадків;
  • Київська область – 965 випадків;
  • Кіровоградська область – 234 випадки;
  • Луганська область – 255 випадків;
  • Львівська область – 1 017 випадків;
  • Миколаївська область – 907 випадків;
  • Одеська область – 840 випадків;
  • Полтавська область – 931 випадок;
  • Рівненська область – 661 ​​випадок;
  • Сумська область – 461 випадок;
  • Тернопільська область – 336 випадків;
  • Харківська область – 657 випадків;
  • Херсонська область – 222 випадки;
  • Хмельницька область – 735 випадків;
  • Черкаська область – 704 випадки;
  • Чернівецька область – 203 випадки;
  • Чернігівська область – 667 випадків.

Нагадаємо, згідно зі статистикою коронавірусу на 19 листопада 2021 року, в Україні загалом виявили 3 304 058 випадків хвороби. За добу – 20 050 нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , пандемія , Україна
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