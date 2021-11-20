Станом на 8.00 суботи, 20 листопада, на території України добова захворюваність на коронавірус в Україні склала 18 250 осіб. Таким чином з початку пандемії захворіли вже 3 322 308 громадян країни.

Зокрема, за минулі 24 години Covid-19 було підтверджено у 1 463 дітей та 380 медичних працівників.

Детальну статистику захворюваності Covid-19 читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Статистика за добу

664 летальних випадків;

21 979 українців подолали коронавірус;

311 316 щеплених.

Статистика з початку пандемії

80 895 смертей;

3 322 308 таких, що одужали;

12 755 986 щеплених.

За весь час епідемії на території України було проведено 15 511 371 ПЛР-тест на Covid-19.

Найбільшу кількість тих, хто заразився за останні 24 години, зафіксували у Дніпропетровській (1 870), Запорізькій (1 027), Львівській (1 017) та Донецькій (1 010) областях, а також у місті Київ (1 484).

Захворюваність у регіонах

Київ – 1 484 випадки;

Вінницька область – 776 випадків;

Волинська область – 652 випадки;

Дніпропетровська область – 1870 випадків;

Донецька область – 1 010 випадків;

Житомирська область – 547 випадків;

Закарпатська область – 519 випадків;

Запорізька область – 1 027 випадків;

Івано-Франківська область – 570 випадків;

Київська область – 965 випадків;

Кіровоградська область – 234 випадки;

Луганська область – 255 випадків;

Львівська область – 1 017 випадків;

Миколаївська область – 907 випадків;

Одеська область – 840 випадків;

Полтавська область – 931 випадок;

Рівненська область – 661 ​​випадок;

Сумська область – 461 випадок;

Тернопільська область – 336 випадків;

Харківська область – 657 випадків;

Херсонська область – 222 випадки;

Хмельницька область – 735 випадків;

Черкаська область – 704 випадки;

Чернівецька область – 203 випадки;

Чернігівська область – 667 випадків.

Нагадаємо, згідно зі статистикою коронавірусу на 19 листопада 2021 року, в Україні загалом виявили 3 304 058 випадків хвороби. За добу – 20 050 нових хворих.