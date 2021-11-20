Станом на 8.00 суботи, 20 листопада, на території України добова захворюваність на коронавірус в Україні склала 18 250 осіб. Таким чином з початку пандемії захворіли вже 3 322 308 громадян країни.
Зокрема, за минулі 24 години Covid-19 було підтверджено у 1 463 дітей та 380 медичних працівників.
Детальну статистику захворюваності Covid-19 читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Статистика за добу
- 664 летальних випадків;
- 21 979 українців подолали коронавірус;
- 311 316 щеплених.
Статистика з початку пандемії
- 80 895 смертей;
- 3 322 308 таких, що одужали;
- 12 755 986 щеплених.
За весь час епідемії на території України було проведено 15 511 371 ПЛР-тест на Covid-19.
Найбільшу кількість тих, хто заразився за останні 24 години, зафіксували у Дніпропетровській (1 870), Запорізькій (1 027), Львівській (1 017) та Донецькій (1 010) областях, а також у місті Київ (1 484).
Захворюваність у регіонах
- Київ – 1 484 випадки;
- Вінницька область – 776 випадків;
- Волинська область – 652 випадки;
- Дніпропетровська область – 1870 випадків;
- Донецька область – 1 010 випадків;
- Житомирська область – 547 випадків;
- Закарпатська область – 519 випадків;
- Запорізька область – 1 027 випадків;
- Івано-Франківська область – 570 випадків;
- Київська область – 965 випадків;
- Кіровоградська область – 234 випадки;
- Луганська область – 255 випадків;
- Львівська область – 1 017 випадків;
- Миколаївська область – 907 випадків;
- Одеська область – 840 випадків;
- Полтавська область – 931 випадок;
- Рівненська область – 661 випадок;
- Сумська область – 461 випадок;
- Тернопільська область – 336 випадків;
- Харківська область – 657 випадків;
- Херсонська область – 222 випадки;
- Хмельницька область – 735 випадків;
- Черкаська область – 704 випадки;
- Чернівецька область – 203 випадки;
- Чернігівська область – 667 випадків.
Нагадаємо, згідно зі статистикою коронавірусу на 19 листопада 2021 року, в Україні загалом виявили 3 304 058 випадків хвороби. За добу – 20 050 нових хворих.