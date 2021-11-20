По состоянию на 8.00 субботы, 20 ноября, на территории Украины суточная заболеваемость коронавирусом в Украине составила 18 250 человек. Таким образом с начала пандемии заболели уже 3 322 308 граждан страны
В частности, за минувшие 24 часа Covid-19 был подтвержден у 1 463 детей и 380 медицинских работников.
Подробную статистику заболеваемости Covid-19 читайте в материале Фактов ICTV.
Статистика за сутки
- 664 летальных исхода;
- 21 979 украинцев преодолели коронавирус;
- 311 316 привитых.
Статистика с начала пандемии
- 80 895 летальных исходов;
- 3 322 308 выздоровевших;
- 12 755 986 привитых.
За все время эпидемии на территории Украины было проведено в общей сложности 15 511 371 ПЦР-тест на Covid-19.
Наибольшее число заразившихся за последние 24 часа зафиксировали в Днепропетровской (1 870), Запорожской (1 027), Львовской (1 017) и Донецкой (1 010) областях, а также в городе Киев (1 484).
Заболеваемость по регионам
- Киев – 1 484 случая;
- Винницкая область – 776 случаев;
- Волынская область – 652 случая;
- Днепропетровская область – 1 870 случаев;
- Донецкая область – 1 010 случаев;
- Житомирская область – 547 случаев;
- Закарпатская область – 519 случаев;
- Запорожская область – 1 027 случаев;
- Ивано-Франковская область – 570 случаев;
- Киевская область – 965 случаев;
- Кировоградская область – 234 случая;
- Луганская область – 255 случаев;
- Львовская область – 1 017 случаев;
- Николаевская область – 907 случаев;
- Одесская область – 840 случаев;
- Полтавская область – 931 случай;
- Ровенская область – 661 случай;
- Сумская область – 461 случай;
- Тернопольская область – 336 случаев;
- Харьковская область – 657 случаев;
- Херсонская область – 222 случая;
- Хмельницкая область – 735 случаев;
- Черкасская область – 704 случая;
- Черновицкая область – 203 случая;
- Черниговская область – 667 случаев.
Напомним, согласно статистике коронавируса на 19 ноября 2021 года, в Украине в целом выявили 3 304 058 случаев болезни. За сутки — 20 050 новых больных.