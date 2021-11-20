По состоянию на 8.00 субботы, 20 ноября, на территории Украины суточная заболеваемость коронавирусом в Украине составила 18 250 человек. Таким образом с начала пандемии заболели уже 3 322 308 граждан страны

В частности, за минувшие 24 часа Covid-19 был подтвержден у 1 463 детей и 380 медицинских работников.

Подробную статистику заболеваемости Covid-19 читайте в материале Фактов ICTV.

Статистика за сутки

664 летальных исхода;

21 979 украинцев преодолели коронавирус;

311 316 привитых.

Статистика с начала пандемии

80 895 летальных исходов;

3 322 308 выздоровевших;

12 755 986 привитых.

За все время эпидемии на территории Украины было проведено в общей сложности 15 511 371 ПЦР-тест на Covid-19.

Наибольшее число заразившихся за последние 24 часа зафиксировали в Днепропетровской (1 870), Запорожской (1 027), Львовской (1 017) и Донецкой (1 010) областях, а также в городе Киев (1 484).

Заболеваемость по регионам

Киев – 1 484 случая;

Винницкая область – 776 случаев;

Волынская область – 652 случая;

Днепропетровская область – 1 870 случаев;

Донецкая область – 1 010 случаев;

Житомирская область – 547 случаев;

Закарпатская область – 519 случаев;

Запорожская область – 1 027 случаев;

Ивано-Франковская область – 570 случаев;

Киевская область – 965 случаев;

Кировоградская область – 234 случая;

Луганская область – 255 случаев;

Львовская область – 1 017 случаев;

Николаевская область – 907 случаев;

Одесская область – 840 случаев;

Полтавская область – 931 случай;

Ровенская область – 661 случай;

Сумская область – 461 случай;

Тернопольская область – 336 случаев;

Харьковская область – 657 случаев;

Херсонская область – 222 случая;

Хмельницкая область – 735 случаев;

Черкасская область – 704 случая;

Черновицкая область – 203 случая;

Черниговская область – 667 случаев.

Напомним, согласно статистике коронавируса на 19 ноября 2021 года, в Украине в целом выявили 3 304 058 случаев болезни. За сутки — 20 050 новых больных.