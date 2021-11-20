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Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине упала ниже 19 тысяч случаев

20 ноября 2021, 09:10
Дмитро Кудрявцев редактор ленты
Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине упала ниже 19 тысяч случаев
Источник: УНИАН

По состоянию на 8.00 субботы, 20 ноября, на территории Украины суточная заболеваемость коронавирусом в Украине составила 18 250 человек. Таким образом с начала пандемии заболели уже 3 322 308 граждан страны

В частности, за минувшие 24 часа Covid-19 был подтвержден у 1 463 детей и 380 медицинских работников.

Подробную статистику заболеваемости Covid-19 читайте в материале Фактов ICTV.

Статистика за сутки

  • 664 летальных исхода;
  • 21 979 украинцев преодолели коронавирус;
  • 311 316 привитых.

Статистика с начала пандемии

  • 80 895 летальных исходов;
  • 3 322 308 выздоровевших;
  • 12 755 986 привитых.

За все время эпидемии на территории Украины было проведено в общей сложности 15 511 371 ПЦР-тест на Covid-19.

Наибольшее число заразившихся за последние 24 часа зафиксировали в Днепропетровской (1 870), Запорожской (1 027), Львовской (1 017) и Донецкой (1 010) областях, а также в городе Киев (1 484).

Заболеваемость по регионам

  • Киев – 1 484 случая;
  • Винницкая область – 776 случаев;
  • Волынская область – 652 случая;
  • Днепропетровская область – 1 870 случаев;
  • Донецкая область – 1 010 случаев;
  • Житомирская область – 547 случаев;
  • Закарпатская область – 519 случаев;
  • Запорожская область – 1 027 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 570 случаев;
  • Киевская область – 965 случаев;
  • Кировоградская область – 234 случая;
  • Луганская область – 255 случаев;
  • Львовская область – 1 017 случаев;
  • Николаевская область – 907 случаев;
  • Одесская область – 840 случаев;
  • Полтавская область – 931 случай;
  • Ровенская область – 661 случай;
  • Сумская область – 461 случай;
  • Тернопольская область – 336 случаев;
  • Харьковская область – 657 случаев;
  • Херсонская область – 222 случая;
  • Хмельницкая область – 735 случаев;
  • Черкасская область – 704 случая;
  • Черновицкая область – 203 случая;
  • Черниговская область – 667 случаев.

Напомним, согласно статистике коронавируса на 19 ноября 2021 года, в Украине в целом выявили 3 304 058 случаев болезни. За сутки — 20 050 новых больных.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , пандемія , Украина
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