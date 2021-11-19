В Украине на 19 ноября 2021 года выявили 20 050 новых случаев коронавируса. За время пандемии болезнь подтвердили у 3 304 058 граждан.
Что касается новых случаев, то среди них — 1 555 детей и 331 медработник.
Статистика за сутки:
- 725 летальных случаев;
- 22 304 человека выздоровели;
- 294 320 прививок.
Статистика за время пандемии:
- 80 231 смерть;
- 2 726 521 пациент преодолел болезнь;
- 12 657 192 человека получили прививки от коронавируса (одну дозу — 12 657 190, две — 9 448 782).
Всего в Украине за время распространения вируса провели 15 461 886 ПЦР-тестирований.
В регионах за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 943), Запорожской (1 187) и Донецкой (1 057) областях.
Количество больных:
- Винницкая область – 973 случая;
- Волынская область – 589 случаев;
- Днепропетровская область – 1 943 случая;
- Донецкая область – 1 057 случаев;
- Житомирская область – 509 случаев;
- Закарпатская область – 514 случаев;
- Запорожская область – 1 187 случаев;
- Ивано-Франковская область – 838 случаев;
- Киевская область – 945 случаев;
- Кировоградская область – 241 случай;
- Луганская область – 278 случаев;
- Львовская область – 1 017 случаев;
- Николаевская область – 909 случаев;
- Одесская область – 916 случаев;
- Полтавская область – 1050 случаев;
- Ровенская область – 782 случая;
- Сумская область – 662 случая;
- Тернопольская область – 396 случаев;
- Харьковская область – 726 случаев;
- Херсонская область – 308 случаев;
- Хмельницкая область – 818 случаев;
- Черкасская область – 681 случай;
- Черновицкая область – 237 случаев;
- Черниговская область – 692 случая.
Согласно статистике коронавируса на 18 ноября 2021 года, в Украине в целом выявили 3 284 008 случаев болезни. За сутки — 20 591 новый больной.