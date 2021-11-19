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Рано радовались падению показателей. В Украине снова более 20 тыс. новых случаев Covid-19

19 ноября 2021, 08:12
Людмила Грубнік редактор раздела Здоровье
Рано радовались падению показателей. В Украине снова более 20 тыс. новых случаев Covid-19
Источник: Depositphotos

В Украине на 19 ноября 2021 года выявили 20 050 новых случаев коронавируса. За время пандемии болезнь подтвердили у 3 304 058 граждан.

Что касается новых случаев, то среди них — 1 555 детей и 331 медработник.

Статистика за сутки:

  • 725 летальных случаев;
  • 22 304 человека выздоровели;
  • 294 320 прививок.

Статистика за время пандемии:

  • 80 231 смерть;
  • 2 726 521 пациент преодолел болезнь;
  • 12 657 192 человека получили прививки от коронавируса (одну дозу — 12 657 190, две — 9 448 782).

Всего в Украине за время распространения вируса провели 15 461 886 ПЦР-тестирований.

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В регионах за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 943), Запорожской (1 187) и Донецкой (1 057) областях.

Количество больных:

  • Винницкая область – 973 случая;
  • Волынская область – 589 случаев;
  • Днепропетровская область – 1 943 случая;
  • Донецкая область – 1 057 случаев;
  • Житомирская область – 509 случаев;
  • Закарпатская область – 514 случаев;
  • Запорожская область – 1 187 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 838 случаев;
  • Киевская область – 945 случаев;
  • Кировоградская область – 241 случай;
  • Луганская область – 278 случаев;
  • Львовская область – 1 017 случаев;
  • Николаевская область – 909 случаев;
  • Одесская область – 916 случаев;
  • Полтавская область – 1050 случаев;
  • Ровенская область – 782 случая;
  • Сумская область – 662 случая;
  • Тернопольская область – 396 случаев;
  • Харьковская область – 726 случаев;
  • Херсонская область – 308 случаев;
  • Хмельницкая область – 818 случаев;
  • Черкасская область – 681 случай;
  • Черновицкая область – 237 случаев;
  • Черниговская область – 692 случая.

Согласно статистике коронавируса на 18 ноября 2021 года, в Украине в целом выявили 3 284 008 случаев болезни. За сутки  — 20 591 новый больной.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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