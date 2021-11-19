В Украине на 19 ноября 2021 года выявили 20 050 новых случаев коронавируса. За время пандемии болезнь подтвердили у 3 304 058 граждан.

Что касается новых случаев, то среди них — 1 555 детей и 331 медработник.

Статистика за сутки:

725 летальных случаев;

22 304 человека выздоровели;

294 320 прививок.

Статистика за время пандемии:

80 231 смерть;

2 726 521 пациент преодолел болезнь;

12 657 192 человека получили прививки от коронавируса (одну дозу — 12 657 190, две — 9 448 782).

Всего в Украине за время распространения вируса провели 15 461 886 ПЦР-тестирований.

В регионах за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 943), Запорожской (1 187) и Донецкой (1 057) областях.

Количество больных:

Винницкая область – 973 случая;

Волынская область – 589 случаев;

Днепропетровская область – 1 943 случая;

Донецкая область – 1 057 случаев;

Житомирская область – 509 случаев;

Закарпатская область – 514 случаев;

Запорожская область – 1 187 случаев;

Ивано-Франковская область – 838 случаев;

Киевская область – 945 случаев;

Кировоградская область – 241 случай;

Луганская область – 278 случаев;

Львовская область – 1 017 случаев;

Николаевская область – 909 случаев;

Одесская область – 916 случаев;

Полтавская область – 1050 случаев;

Ровенская область – 782 случая;

Сумская область – 662 случая;

Тернопольская область – 396 случаев;

Харьковская область – 726 случаев;

Херсонская область – 308 случаев;

Хмельницкая область – 818 случаев;

Черкасская область – 681 случай;

Черновицкая область – 237 случаев;

Черниговская область – 692 случая.

Согласно статистике коронавируса на 18 ноября 2021 года, в Украине в целом выявили 3 284 008 случаев болезни. За сутки — 20 591 новый больной.