В Україні на 19 листопада 2021 року виявили 20 050 нових випадків коронавірусу. За час пандемії хворобу підтвердили у 3 304 058 громадян.
Щодо нових випадків, то серед них – 1 555 дітей та 331 медпрацівник.
Статистика за добу:
- 725 летальних випадків;
- 22 304 особи одужали;
- 294 320 щеплень.
Статистика за час пандемії:
- 80 231 смерть;
- 2 726 521 людина подолала хаворобу;
- 12 657 192 людини отримали щеплення від коронавірусу (одну дозу – 12 657 190, дві – 9 448 782).
Загалом в Україні за час поширення вірусу провели 15 461 886 ПЛР-тестувань.
У регіонах за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 943), Запорізькій (1 187) та Донецькій (1 057) областях.
Кількість хворих:
- Вінницька область – 973 випадки;
- Волинська область – 589 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 943 випадки;
- Донецька область – 1 057 випадків;
- Житомирська область – 509 випадків;
- Закарпатська область – 514 випадків;
- Запорізька область – 1 187 випадків;
- Івано-Франківська область – 838 випадків;
- Київська область – 945 випадків;
- Кіровоградська область – 241 випадок;
- Луганська область – 278 випадків;
- Львівська область – 1 017 випадків;
- Миколаївська область – 909 випадків;
- Одеська область – 916 випадків;
- Полтавська область – 1050 випадків;
- Рівненська область – 782 випадки;
- Сумська область – 662 випадки;
- Тернопільська область – 396 випадків;
- Харківська область – 726 випадків;
- Херсонська область – 308 випадків;
- Хмельницька область – 818 випадків;
- Черкаська область – 681 випадок;
- Чернівецька область – 237 випадків;
- Чернігівська область – 692 випадки.
Згідно зі статистикою коронавірусу на 18 листопада 2021 року, в Україні загалом виявили 3 284 008 випадків хвороби. За добу – 20 591 новий хворий.