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Зарано раділи падінню показників. В Україні знову понад 20 тис. нових випадків Covid-19

19 Листопада 2021, 08:12
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Зарано раділи падінню показників. В Україні знову понад 20 тис. нових випадків Covid-19
Джерело: Depositphotos

В Україні на 19 листопада 2021 року виявили 20 050 нових випадків коронавірусу. За час пандемії хворобу підтвердили у 3 304 058 громадян.

Щодо нових випадків, то серед них – 1 555 дітей та 331 медпрацівник.

Статистика за добу:

  • 725 летальних випадків;
  • 22 304 особи одужали;
  • 294 320 щеплень.

Статистика за час пандемії:

  • 80 231 смерть;
  • 2 726 521 людина подолала хаворобу;
  • 12 657 192 людини отримали щеплення від коронавірусу (одну дозу – 12 657 190, дві – 9 448 782).

Загалом в Україні за час поширення вірусу провели 15 461 886 ПЛР-тестувань.

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У регіонах за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 943), Запорізькій (1 187) та Донецькій (1 057) областях.

Кількість хворих:

  • Вінницька область – 973 випадки;
  • Волинська область – 589 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 943 випадки;
  • Донецька область – 1 057 випадків;
  • Житомирська область – 509 випадків;
  • Закарпатська область – 514 випадків;
  • Запорізька область – 1 187 випадків;
  • Івано-Франківська область – 838 випадків;
  • Київська область – 945 випадків;
  • Кіровоградська область – 241 випадок;
  • Луганська область – 278 випадків;
  • Львівська область – 1 017 випадків;
  • Миколаївська область – 909 випадків;
  • Одеська область – 916 випадків;
  • Полтавська область – 1050 випадків;
  • Рівненська область – 782 випадки;
  • Сумська область – 662 випадки;
  • Тернопільська область – 396 випадків;
  • Харківська область – 726 випадків;
  • Херсонська область – 308 випадків;
  • Хмельницька область – 818 випадків;
  • Черкаська область – 681 випадок;
  • Чернівецька область – 237 випадків;
  • Чернігівська область – 692 випадки.

Згідно зі статистикою коронавірусу на 18 листопада 2021 року, в Україні загалом виявили 3 284 008 випадків хвороби. За добу – 20 591 новий хворий.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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