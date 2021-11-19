В Україні на 19 листопада 2021 року виявили 20 050 нових випадків коронавірусу. За час пандемії хворобу підтвердили у 3 304 058 громадян.

Щодо нових випадків, то серед них – 1 555 дітей та 331 медпрацівник.

Статистика за добу:

725 летальних випадків;

22 304 особи одужали;

294 320 щеплень.

Статистика за час пандемії:

80 231 смерть;

2 726 521 людина подолала хаворобу;

12 657 192 людини отримали щеплення від коронавірусу (одну дозу – 12 657 190, дві – 9 448 782).

Загалом в Україні за час поширення вірусу провели 15 461 886 ПЛР-тестувань.

У регіонах за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 943), Запорізькій (1 187) та Донецькій (1 057) областях.

Кількість хворих:

Вінницька область – 973 випадки;

Волинська область – 589 випадків;

Дніпропетровська область – 1 943 випадки;

Донецька область – 1 057 випадків;

Житомирська область – 509 випадків;

Закарпатська область – 514 випадків;

Запорізька область – 1 187 випадків;

Івано-Франківська область – 838 випадків;

Київська область – 945 випадків;

Кіровоградська область – 241 випадок;

Луганська область – 278 випадків;

Львівська область – 1 017 випадків;

Миколаївська область – 909 випадків;

Одеська область – 916 випадків;

Полтавська область – 1050 випадків;

Рівненська область – 782 випадки;

Сумська область – 662 випадки;

Тернопільська область – 396 випадків;

Харківська область – 726 випадків;

Херсонська область – 308 випадків;

Хмельницька область – 818 випадків;

Черкаська область – 681 випадок;

Чернівецька область – 237 випадків;

Чернігівська область – 692 випадки.

Згідно зі статистикою коронавірусу на 18 листопада 2021 року, в Україні загалом виявили 3 284 008 випадків хвороби. За добу – 20 591 новий хворий.