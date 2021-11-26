Зимові курорти України зазнають незначних, але все ж змін, пов’язаних насамперед із дотриманням епідемічних вимог. Про деякі з них в інтерв’ю одному з українських інформаційних порталів розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, карантинні обмеження в червоній зоні регулює постанова МОЗ №1236, згідно з якою, зокрема, заборонена робота підйомників на гірськолижних курортах. Але ця епідемічна норма не стосується вакцинованих відпочивальників

Оскільки проконтролювати наявність Covid-сертифікатів у всіх охочих скористатися послугами підйомників дуже складно, курортам запропоновано відстежувати наявність документів про вакцинацію там, де це зробити простіше. Наприклад, під час реєстрації в готелях або на пунктах прокату.

Відбуватися це буде, за словами Ігоря Кузіна, у такий спосіб: людина бере на прокат лижі, показує свій Covid-сертифікат, його вносять у відповідну базу даних, а на одяг прикріплюють спеціальну наклейку з індивідуальним номером.

Ця наклейка стане своєрідним пропуском в курортну зону і по ній будуть орієнтуватися співробітники, уповноважені проводити перевірки дотримання карантинних обмежень.

Крім того, наразі фахівці МОЗ опрацьовують механізми, завдяки яким в зонах відпочинку не будуть створюватися величезні черги.

Зазначимо також, що в своєму інтерв’ю головний санітарний лікар заявив, що кінець грудня має бути набагато спокійнішим в сенсі динаміки захворюваності на Covid-19. До цього часу епідемічна хвиля повинна вийти за межі України.

Великі регіони країни, за словами Ігоря Кузіна, будуть поступово повертатися до помаранчевої або навіть жовтої зони епідемічної небезпеки.