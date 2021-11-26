В Україні повністю пройшли курс вакцинації від коронавірусу вже 70 тис. дітей, одну дозу отримали 50 тис. Щеплення робили препаратом Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

Про це повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

З 30 липня МОЗ дозволило в окремих випадках щеплення дітей старше 12 років вакциною Pfizer/BioNTech. Зокрема, для тих, хто має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після Covid-19.

Місяць тому вакцинуватись дозволили усім дітям від 12 років, і щеплення почали робити масово. За статистикою, серед усіх хворих на Covid-19 близько 10% – неповнолітні. Розповсюдження штаму Дельта значно збільшило кількість дітей, яких доводиться госпіталізувати.

– Лише минулої доби в Україні захворіли на Covid-19 1 441 дитини. За весь час пандемії захворіло понад 150 тис. дітей, померло понад 50, – каже Радуцький.

Щоб вакцинувати дитину, треба звернутись до педіатра або сімейного лікаря. Перевірити, чи пройшла дитина всі щеплення згідно з Національним календарем щеплень. Якщо так, і немає протипоказань, лікар виписує направлення на вакцинацію.

Потім треба обрати пункт щеплення, де в наявності є вакцина Pfizer/BioNTech. Щеплення у пункті вакцинації проводять лише у присутності батьків.

Джерело: Михайло Радуцький